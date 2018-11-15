Allah'ın İzniyle Teröre Geçit Vermeyeceğiz"

Batman
'da 4 Ekim
'de, PKK
'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane
Askeri Tıp Akademisinden (GATA) taburcu olan Trabzonlu Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz, memleketine geldi. Maçka
ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi'ndeki baba evinde ziyaretçilerini ağırlayan Akyüz'e, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı
, İlçe Belediye Başkan Koray Koçhan ve İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Volkan Başaran
da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Sohbet esnasında zaman zaman duygusal anlar yaşayan Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketine geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Öncelikle buraya gelmemde emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Komutanımız, Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve İçişleri Bakanlığımız, hepsinden Allah razı olsun. Allah'ın izni ile ayağa kalkıp geri döneceğim. Yine Allah'ın izniyle teröre geçit vermeyeceğiz. Rabbim şehitlerimizin makamını cennet eylesin." diye konuştu.
"Ülkemiz bu beladan kurtulacak"
Kaymakam Çomaklı, daha önce kendisinin de o bölgede görev yaptığını aktararak, şunları söyledi:
"Orada Muhammet kardeşimiz gibi kahramanca çatışan askerlerimiz, vatan evlatlarımız var. Allah onlara kuvvet versin. Onların sayesinde ülkemiz bu beladan kurtulacak. Yılların birikimi var. Bir ya da iki yılda olacak iş değil. Maşallah devletimiz çok kararlı, çok dirayetli şekilde üstüne gidiyor. Yurt içinde bitti denilecek kadar çok azaldı sayıları. Allah'ın izni ile kökü kısa zamanda kazınacak. Memleketimiz de selametle huzura erecek."
"Evlendiğimiz ilk günden beri 'Benim tek hayalim şehit olmak' derdi"
Gazinin eşi Arzu Akyüz de olay olduğu andan itibaren yaşadıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Polis
abla aradı beni 'Muhammet'ten haberin var mı?' dedi. 'Abla göreve gitti. Nereye gideceği bilgisini vermiyor ama araçla gideceklerini biliyorum' dedim. Aradım, telefon çalıyor ama cevap vermiyor. Mesaj attım, cevap vermedi. Sonra tekrar polis abla aradı. 'Arzu, ulaştın mı' dedi. Ben de 'Abla cevap vermiyor' dedim. 'Endişelenme, saldırı olmuş, sen Salih'e ulaşmaya bak' dedi. Haberleri açar açmaz askeri aracın geçişi sırasında cümlesini duyunca, bir de 4 şehidi gördüm. Her zaman evlendiğimiz ilk günden beri 'benim tek hayalim şehit olmak' derdi. O an şu cümleyi kullandım. 'İnşallah duan kabul olmamıştır Salih' dedim. Rabbime bin şükür. Hastaneye gittiğimde gözünü açtı, 'Kızım
ben sana demedim mi komandoya hiçbir şey olmaz' diye. Allah'a bin şükür."
Gülhane,PKK,4 Ekim,Batman
15 Kasım 2018 Perşembe 12:00