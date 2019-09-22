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Allah-u Ekber Dağlarının zirvesi beyaza büründü

Allah-u Ekber Dağlarının zirvesi beyaza büründüKARS - Kars'a mevsimin ilk karı düştü.

22.09.2019 10:55
Allah-u Ekber Dağlarının zirvesi beyaza büründü
KARS - Kars'a mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının gece eksi 2 dereceye düştüğü kentte, Allah-u Ekber Dağlarının zirvesi beyaz gelinliğini giydi.
Kars'ta önceki gün etkili olan soğuk hava, Merkez Savamat Köyü arkasında bulunan 2 bin 200 rakımlı Allah-u Ekber Dağları'nın zirvesini beyaza bürüdü.
Akşam havanın çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Bugün 22 Eylül 2019 Kars'a ilk kar yağdı, ilk kar düştü. Hemen Kars'ın yanı başında bulunan Samavat Köyü'nün arkasında bulunan Allah-u Ekber dağının zirvesi kısmen de olsa beyaza büründü bugün" dedi.
Kars'ta önceki gün öğlenden sonra hissedilir derecede soğuyan hava, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kars'ın yüksek kesimleri yağan kar ise vatandaşları şaşırttı. 2 bin 200 rakımlı Allah-u Ekber dağlarının zirvesine beyaza bürünmesi kent merkezinde de göründü.
IÇ-
22.09.2019
Allah-u Ekber Dağlarının zirvesi beyaza büründü

Ekber Dağları, Kars, Genel

Kaynak: İHA

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