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'Allah' yazılı cennet elması görenleri şaşırtıyor

'Allah' yazılı cennet elması görenleri şaşırtıyorMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, üzerinde Arapça harflerle 'Allah' yazılı cennet elması görenleri şaşırttı.

18.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:36

Muğla'nın ilçesinde, üzerinde Arapça harflerle 'Allah' yazılı cennet elması görenleri şaşırttı.

Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki 1 dönümlük bahçesinde limon, zeytin ve cennet elması ağaçları bulunan çiftçi Mustafa Varlı (43), bugün sabah saatlerinde meyve toplamak istedi. Ağaçtan kopardığı cennet elmasının üzerinde Arapça harflerle 'Allah' yazdığını fark eden Varlı, Arapça bilen arkadaşlarından yardım istedi. Elmanın üzerinde kendiliğinden beliren şeklin Arapça 'Allah' yazısıyla büyük benzerlik gösterdiğini öğrenen Varlı, meyveyi korumaya ve saklamaya karar verdi.

'UZUN YILLAR KORUMAK İSTİYORUM'

Meyve ağaçlarının bulunduğu bahçeyi 15 yıl önce satın aldığını belirten Varlı, cennet elmalarını toplamak isterken meyvelerden birinin üzerinde 'Allah' yazdığını gördüğünü söyledi. Arapçaya hakim arkadaşlarının da bunu onayladığını anlatan Varlı, "Büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadım. Meyveyi gören herkes çok şaşırdı. Diğer meyveleri yesek de bu cennet elmasını yemeyeceğim. Meyvemizi saklamak istiyorum. Dinimiz gereği meyvenin belden aşağıda tutulmamasına ve iyi korunmasına özen gösteriyorum" dedi. Meyveyi satmayı düşünmediğini vurgulayan Varlı, tek amacının cennet elmasını uzun yıllar koruyabilmek olduğunu kaydetti.
'Allah' yazılı cennet elması görenleri şaşırtıyor

Fethiye, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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