Allahdiyen'de Sondaj Çalışmaları Tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Salihli ilçesine bağlı Allahdiyen Mahallesi'nde başlatılan sondaj çalışmaları tamamlandı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığının çalışması sonucu, 200 metrelik sondaj kuyusundan 7.5 litre verime sahip suya ulaşıldı. Sondaj, terfi hattı ve elektrik aboneliği çalışmaları tamamlandıktan sonra faaliyete alınacak.

"Mahallem için çok önemli bir hizmet"

Allahdiyen Mahallesi Muhtarı Hüseyin Önal, "İçme suyu konusunda yaşadığımız sorun, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yakın zamanda çözüme kavuşturulacak. Sondaj çalışmaları tamamlandı. Saniyede 7.5 litre su verimi var. Terfi hattı ve elektrik aboneliği alındıktan sonra inşallah mahallemizin en büyük sorunu çözülmüş olacak. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ben MASKİ'den memnunum" dedi.