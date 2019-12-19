Haberler » Güncel » Allahdiyen'de Sondaj Çalışmaları Tamamlandı - Haber

Allahdiyen'de Sondaj Çalışmaları Tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Allahdiyen Mahallesi'nde içme suyu sondaj çalışmalarını tamamladı. Sondaj, terfi hattı ve elektrik aboneliği alındıktan sonra faaliyete alınacak.

19.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:20 Allahdiyen'de Sondaj Çalışmaları Tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından ilçesine bağlı Allahdiyen Mahallesi'nde başlatılan sondaj çalışmaları tamamlandı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığının çalışması sonucu, 200 metrelik sondaj kuyusundan 7.5 litre verime sahip suya ulaşıldı. Sondaj, terfi hattı ve elektrik aboneliği çalışmaları tamamlandıktan sonra faaliyete alınacak.

"Mahallem için çok önemli bir hizmet"

Allahdiyen Mahallesi Muhtarı Hüseyin Önal, "İçme suyu konusunda yaşadığımız sorun, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yakın zamanda çözüme kavuşturulacak. Sondaj çalışmaları tamamlandı. Saniyede 7.5 litre su verimi var. Terfi hattı ve elektrik aboneliği alındıktan sonra inşallah mahallemizin en büyük sorunu çözülmüş olacak. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ben MASKİ'den memnunum" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Salihli, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44   İbb önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu - Haber
17:44   İstanbul-ibb önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu - Haber
17:44   Gaziosmanpaşa'da iple kurtarılan hamile kadının kocası konuştu - Haber
17:44   Nasa'nın mars 2020 aracı ilk sürüş testini tamamladı - Haber
17:44   Antalya direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü polis kurtardı - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 17:47:39