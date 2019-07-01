Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü , Esteghlal'den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki İranlı forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin henüz resmi olarak transferini açıklamadan önce golcü futbolcunun FBTV kameralarına röportaj verdiği görüntülenmişti.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama;

"Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.

Genç futbolcuya 'Kulübümüze hoş geldin' diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

İLK MİLLİ MAÇINDA GOL ATTI

Fenerbahçe'ye transferinin açıklanmasının ardından İran Milli Takımı'na seçilen Allahyar, ülkesinin Suriye ile oynadığı dostluk maçında ilk kez kendini gösterme fırsatı bulmuş ve golle buluşmuştu.

İNGİLİZLERDEN ÖVGÜ

İngiliz gazetesi The Guardian , gelecek vaat eden 60 futbolcu arasında gösterdiği Allahyar'ı Asya'nın en yeteneklisi olarak vitrine çıkarmıştı. Analizde Allahyar'ın iki ayağını kullandığı, hava toplarında etkili olduğu ve İran'ın ilerde önemli isimlerinden biri olacağı aktarılmıştı.

İşte Allahyar'ın Ülker Stadı'ndaki o görüntüsü;

ALLAHYAR SAYYADMANESH KİMDİR?

1.82 boyunda olan Allahyar Sayyadmanesh daha önce kariyerinde Padideh ve Saipa takımlarında U19 fomrmısı giydi.

Bu sezon takımıyla 17 maçta forma giyen ve ancak çok az süre alabilen 2001 doğumlu golcü futbolcu, fileleri 2 kez sarsarken 2 de asist kaydetti.

İranlı golcü, İngilizlerin ünlü gazetesi Guardian tarafından potansiyeli yüksek 60 genç futbolcu arasında gösterilmişti.

Allahyar Sayyadmanesh ile daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe, Sayyadmanesh'in transferini gelecek sezondan ziyade uzun vadeli bir yatırım olarak gerçekleştirdi. Ali Koç döneminde altyapıya birçok yıldız adayı kazandıran sarı-lacivertliler, Sayyadmanesh'in gelecek sezon olmasa bile bir sonraki sezondan itibaren takıma monte edecek.