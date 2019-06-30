30.06.2019 01:09
Haberler » Güncel » Haber

Allavi'den "Irak platformu" oluşumu

Allavi

Eski Irak Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri Iyad Allavi, "Irak platformu" adında yeni bir siyasi oluşum kurduklarını açıkladı.

Eski Irak Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri Iyad Allavi, "Irak platformu" adında yeni bir siyasi oluşum kurduklarını açıkladı.
Allavi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Allavi liderliğinde, merkezi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 'nin (IKBY) başkenti Erbil 'de olacak "Irak platformu" adında yeni bir siyasi oluşum kurulduğu belirtildi.
Açıklamada, eski milletvekili Ala Mekki'nin, platformun bölgedeki merkez konseyi sorumlusu seçildiği ve konsey üye sayısının da 16 olarak belirlendiği ifade edildi.
Oluşumun ana hedefleri olarak da "siyasi sistemi reforme etme, marjinalleşme ve mezhepçilikten uzak, liyakat standartlarına uygun olarak devlet kurumlarını inşa etme, mali ve idari yolsuzlukla mücadele, seçim komisyonunu değiştirme ve seçim yasasını düzenleme" olarak belirlendi.
Kaynak: AA
Irak Bölgesel Yönetimi , Erbil , Irak , Güncel

Son Dakika Haberleri
02:12 Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
02:07 Kayısı Festivali'nde sağanak altında konser
02:07 Sivas'ta kamyonet park halindeki otobüse çarptı: 3 yaralı
02:07 Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 25 gözaltı
02:06 Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
02:05 Ankara'da oto hırsızlarına 'Balta' operasyonu: 4 tutuklama
02:04 İşçilerini taşıyan hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı