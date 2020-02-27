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Allavi, İngiltere vatandaşlığından çıkmak için başvuru yaptı

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevli olan Muhammed Allavi, İngiltere vatandaşlığından çıkarılması için başvuruda bulunduğu ifade etti.

27.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:51Allavi, İngiltere vatandaşlığından çıkmak için başvuru yaptı
'ta yeni hükümeti kurmakla görevli olan Muhammed Allavi, vatandaşlığından çıkarılması için başvuruda bulunduğu ifade etti.

Irak'ta geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan protestolar yüzünden Kasım ayında istifa etmek zorunda kalan Başbakan Adil Abdülmehdi'nin yerine yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi, İngiltere vatandaşlığından çıkarılması için İngiltere'nin Bağdat Büyükelçiliğine dilekçe yazdı. Iraklı politikacıların çoğunun çifte vatandaşlığa sahip olmalarının halk tarafından tepkiyle karşılanması üzerine bazıları 2. ülke vatandaşlığından çıkmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan Irak eski Başbakanlarından İyad Allavi'nin kuzeni olan Muhammed Allavi, hükümet kurmakla görevlendirildiği takdirde İngiltere vatandaşlığından çıkacağı vaadinde bulunmuştu. - ERBİL

İngiltere, Irak, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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