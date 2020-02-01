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Allavi, Irak'ta "mezhepçilik ve hizipçilikten uzak" hükümet kuracağını açıkladı Açıklaması

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, mezhepçilik ve siyasi hizipçilikten uzak bir hükümet kuracağını bildirdi.

01.02.2020 23:44 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:44Allavi, Irak'ta
'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, mezhepçilik ve siyasi hizipçilikten uzak bir hükümet kuracağını bildirdi.
Allavi, hükümeti kurma görevini aldıktan sonra kamu televizyonu aracılığıyla açıklamalarda bulundu.
Siyasi partilerin kabine için sunacağı hiçbir adayı kabul etmeyeceğini belirten Allavi, "Mezhepçilik ve siyasi hizipçilik temeline dayanmayan, Irak'ın tüm kültür ve renklerini, liyakat sahiplerini kapsayan bir hükümet kurulacak. Siyasi güçler tarafından, hükümeti kurma sürecinde herhangi bir baskıya maruz kalırsam da bunu çıkıp sizinle (halkla) açıkça paylaşacağım." ifadelerini kullandı.
Ülkedeki gösterilerin devam etmesi gerektiğini yineleyen Allavi, hem protestoculara hem de güvenlik güçlerine saldıranların yakalanıp cezalandırılacağı sözünü verdi. Allavi, "Göstericilerle direkt olarak diyalog kanalı açacağız. Devletin silahı halka karşı kullanılmaz. Bu silah halkı ve sınırı korumak için kullanılır." dedi.
Allavi, ülkeyi erken seçime götürme vaadinde de bulunarak, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız için sanayi, kalkınma, iskan proje ve yatırımları kapsamında iş fırsatları bulma, sadece petrole dayanmayan ve yatırım alanında atılım yapma sözü veriyorum. Devlet müessesesinde yayılan yolsuzluklarla da mücadele edeceğim. Tüm Irak halkının güvenliğini sağlama ve kontrol dışı silahların devlet elinde toplanacağı vaadinde bulunuyorum. Irak'ın hem dış saldırılardan korunması hem de çekişme sahası olmaması için çalışacağım."
Göstericiler teknokrat hükümeti kurulmasını istiyor
Irak'ta, ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Adil Abdulmehdi, 29 Kasım'da başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı. Irak Meclisi, 1 Aralık'ta Abdulmehdi'nin istifasını kabul etmişti.
Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bugün hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye vermişti. Allavi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.
Göstericiler ise İran'a yakın Fetih Koalisyonuyla, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu tarafından desteklenen Allavi'ye "siyasi partilerin adayı" diye tepki gösteriyor.
Iraklı protestocular, siyasi partilerle bağlantısı olmayan teknokrat hükümeti kurulmasını istiyor.

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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