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Allerik Freeman'dan Bursaspor taraftarına övgü

Bursaspo Basketbol Takımı'nın en skorer oyuncularından Allerik Freeman, taraftardan övgü ile bahsederken, "Taraftar bizi motive ediyor.

27.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:10Allerik Freeman'dan Bursaspor taraftarına övgü
Bursaspo Takımı'nın en skorer oyuncularından Allerik Freeman, taraftardan övgü ile bahsederken, "Taraftar bizi motive ediyor. Bu kolejde oynadığım zamanları hatırlattı. Orada da taraftarlar çok tutkulu ve enerji veriyorlardı. Bu bizim için çok iyi bir avantaj" dedi.

ING Süper Lig takımlarından 'un en fazla sayı üreten basketbolcularından biri olan Allerik Freeman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezonun kendileri için çok iyi başladığını belirten Freeman, bazı maçlarda çok daha iyi oynayabileceklerini söyledi. Daha iyi oynamak için çalıştıklarının altını çizen Freeman, "Sezonu en sert, en iyi şekilde oynayıp, bizi daha iyi yerlere getirecek sonuçları almaya devam edeceğiz" dedi.

Amerikan basketbolu ile Avrupa basketbolunun birbirinden çok farklı olduğunu dile getiren Freeman, "Bu ligin çok sert olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi oyuncular var. Kolejde oynarken izlediğim ve beğendiğim oyunculara karşı oynuyorum. Gelenek sahibi olan takımlar var. Rekabet açısından bu çok önemli. Şu anda çok keyif alıyorum. Taraftarımız bizi motive ediyor. Kolejde oynadığım zamanları hatırlattı. Orada da taraftarlar çok tutkulu ve enerji veriyorlardı. Bu bizim için çok iyi bir avantaj. Hırslı ve mücadeleci oynamamızı sağlayıp, savunmaya konsantre olmayı sağlıyor. Bu bizi ileriye götürecek olan destek. Çok daha fazla olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kendi performansını da değerlendiren Freeman, "Takım arkadaşlarım benim iyi oynamama yardımcı oluyor. Beni bu pozisyona onlar getiriyor. Bende mümkün olduğunca takımın kazanması için çalışıyorum. Şu ana kadar attığım toplar çemberden geçiyor. Aynı şekilde devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - BURSA

basketbol, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

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