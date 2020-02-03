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"Allı" ve "telli" turnalar Seyfe Gölü'nde görsel şölen sundu

Ramsar Sözleşmesi dahil üç ayrı kararla korunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde, "allı" ve "telli" turnalar görsel şölen oluşturdu.

03.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:17
Ramsar Sözleşmesi dahil üç ayrı kararla korunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde, "allı" ve "telli" turnalar görsel şölen oluşturdu.
'in Mucur ilçesinde bulunan ve son dönemdeki yağışlarla su seviyesi yükselen gölde flamingo ve turnalar, görsel şölen sundu. Şölene, angıtlar ve kazlar da eşlik etti.
Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allı ve telli turnalar özel bir şov yaptı. Bu şova ördekler, angıtlar ve kazlar da eşlik etti. Bu görsel şölenle kuşlar Seyfe Gölü ve sulak alanların önemini hatırlattı." dedi.
Halk arasında flamingolara "allı turna", turnalara ise "telli turna" denildiğini anımsatan Çetiner, kuşların sunduğu şöleni ziyaretçilerin cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdiğini dile getirdi.
Çetiner, Seyfe Gölü'nün 10 bin 700 hektarlık alanla Türkiye'deki 135 sulak alandan biri olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de üç ve üzeri koruma sınıfına sahip dört sulak alan var. Seyfe Gölü bunlardan biri. Yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla Seyfe hak ettiği değere ulaşmalıdır." diye konuştu.

Seyfe Gölü, Kırşehir, Şölen, Güncel

Kaynak: AA


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