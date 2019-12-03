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Allianz, beşinci kez en beğenilen şirket seçildi

Allianz, Capital Dergisi tarafından her yıl gerçekleştirilen "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında bir kez daha sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün lideri oldu.

03.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:14Allianz, beşinci kez en beğenilen şirket seçildi
Allianz, Capital Dergisi tarafından her yıl gerçekleştirilen "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında bir kez daha sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün lideri oldu.
Allianz 'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Capital Dergisi'nin, ZENNA Araştırma ve Danışmanlık iş birliği, T-Systems sponsorluğunda bu yıl 19. kez gerçekleştirdiği "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında 2015 yılından bu yana sigorta sektörünün en beğenilen şirketi seçiliyor.
600'ün üzerinde şirketten 1401 yöneticinin katıldığı araştırmada şirketler; ekonomiye katkı, çalışan memnuniyeti, çalışana sunduğu sosyal imkanlar, çevreye karşı duyarlılık, finansal sağlamlık, güvenilir olma, hizmet ve ürün kalitesi, sürdürülebilirlik stratejisi, müşteri memnuniyeti gibi 23 performans kriterine göre değerlendiriliyor.
kategorisinde üst üste beşinci kez sektör birinciliğine layık görülen Allianz, araştırmanın "bireysel emeklilik" kategorisinde ise geçen yılın ardından bu yıl da birinci oldu. Allianz, son 10 yıldır araştırmada sigorta sektöründe ilk 3'te yer alıyor.

"Bu araştırmada yer almak her şirket için önemli başarı"
Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, beşinci kez "En Beğenilen Sigorta Şirketi" seçilmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasıyla başta itibar, güven ve toplum için yarattığı değer olmak üzere birçok alanda en başarılı şirketler belirleniyor. Bu nedenle Capital'in bu araştırmasında yer almak her şirket için önemli bir başarı. Allianz Türkiye olarak, müşterilerimizin yıllar boyunca oluşturdukları varlıklarını koruyarak, geleceklerini güven içinde yaşamaları için çalışıyoruz.Onların ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olabilmeyi önemsiyoruz.
Yaptığımız işin sadece sigortalılarımızın zararlarını karşılamaktan ibaret olmadığını biliyoruz. İçinde bulunduğumuz topluma fayda sağlama hedefimiz; teknolojiye, inovasyona, ülkemize katkıda bulunmaya olan hevesimizle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye, Sigorta, Güncel

Kaynak: AA

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