Allianz'dan Emeklilere Özel Program

06 Aralık 2018 Perşembe 12:21



06 Aralık 2018 Perşembe 12:21

Allianz Türkiye, Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) emekliliğe hak kazanan ve emekliliği yaklaşan müşterilerine özel olarak hayata geçirdiği 'Allianz Emeklilik Dünyası' programını başlattı.Allianz'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Allianz Türkiye, emeklilik yolculuğunda da müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. BES'te emeklilik hakkı kazanan müşterilerini sistemde tutarak birikimlerine devam etmelerine olanak sağlamak amacıyla hayata geçirilen Allianz Emeklilik Dünyası programından, emeklilik hakkını elde etmeye yaklaşan ya da hali hazırda emeklilik hakkını elde etmiş Allianz müşterileri faydalanabiliyor.Program ile ileri yaşlarda artan sağlık hizmetleri konusunda destek vermenin yanı sıra kişilerin emeklilik dönemi tasarruflarını artırıcı etki sağlayacak alışveriş, sağlık, seyahat gibi giderlerini azaltıcı imkanlar sunarak müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanıyor.Allianz Emeklilik Dünyası kapsamında Allianz müşterilerine birikim tutarlarına göre 'Kolay Yaşam', 'Güvenli Yaşam', 'Rahat Yaşam', 'Keyifli Yaşam', 'Mutlu Yaşam' olmak üzere 5 farklı pakette seçenekler sunuluyor. Paketlerde sağlıktan alışverişe, sosyal ve kültürel yaşam hizmetlerinden ulaşıma kadar birçok alanda emeklilerin hayatını kolaylaştıracak hizmetler yer alıyor.Göz sağlığı hizmetleri ile emeklilere yılda 1 defa ücretsiz göz taraması, diğer tüm tetkik ve ameliyatlarda ise yüzde 30'a varan indirim sağlanıyor. Diş sağlığı hizmetleri kapsamında yılda 1'er defa olmak üzere ücretsiz diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği, diş röntgen filmi avantajı sunuluyor. Emekliler diğer dental hizmetlerde ise Türk Diş Hekimleri Birliği Taban Fiyat Tarifesi indiriminden yararlanıyor. 'Konut Asistans' kapsamında dahili su tesisatı ve elektrik tesisatı, çilingir ve cam hizmeti ile güvenlik hizmetleri veren program 'Check-Up' hizmetlerini de kapsıyor. Bu kapsamda emeklilere doktor değerlendirme, tam kan sayımı, akciğer grafisi, tam idrar tahlili, sedimentasyon, açlık kan şekeri, total kolestrol ve EKG hizmetleri sunuluyor.Allianz Emeklilik Dünyası, seyahat indirimleri hizmeti ile tarife üzerinden yüzde 20 indirimli deniz taksi, yüzde 30'a varan indirimli tekne kiralama, seyahat danışmanlık ve indirimli araç kiralama avantajı da sağlıyor. Allianz Emeklilik Dünyası kapsamında sunulan paketlerde ayrıca konut sigortası indirimi, 700'ü aşkın restoranda yüzde 50'ye varan indirimleri kapsayan Gastro Club üyeliği, kombi ve klima bakım hizmetlerinin yanı sıra halı yıkama ve kuru temizleme hizmetleri, araç bakım hizmetleri, ücretsiz seyahat sağlık sigortası, hobi kulüplerinde yüzde 40'a varan indirim ve yurt dışı danışmanlık gibi seçenekler de yer alıyor.-"Türkiye'de yaşlı nüfus oranı son beş yılda yüzde 17 arttı"Açıklamaya göre, TÜİK'in Mart 2018'de açıklanan "İstatistiklerle Yaşlılar, 2017" çalışmasına göre Türkiye'de yaşlı nüfus oranı son beş yılda yüzde 17 arttı. 65 ve daha yukarı yaş nüfusu 2013 yılında 5 milyon 891 bin iken 2017 yılında 6 milyon 895 bin kişi oldu. Nüfusun yüzde 8,5'inin 65 yaşın üstünde olduğu Türkiye'de nüfus yaşlanmaya devam ediyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez, Türkiye'de yaklaşık iki çalışanın bir emekliyi finanse ettiği sosyal güvenlik sisteminde çalışanların emekli olduklarında mevcut maaşlarının ortalama yüzde 55'ini alabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Emeklilik ile birlikte, insan hayatında bir yandan yeni bir dönem başlarken bir yandan da ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarında artış görülüyor. Bu nedenle aktif olarak gelir elde edildiği çalışma hayatı süresince disiplinli bir şekilde birikim yapmak, yarınları güvence altına almak açısından son derece önemli. İşte bu noktada, tasarruf açığının kapatılmasında en önemli unsur Bireysel Emeklilik Sistemi. Allianz Türkiye olarak katılımcılarımızın sistemden emekli olduktan sonra da sistem içinde kalmalarını sağlayarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Allianz Emeklilik Dünyası programını başlattık"-"Tamamlayıcı emeklilik sistemlerinin önemi artıyor"Müşteri ihtiyaçlarına odaklanarak geliştirdikleri ürünlerle pazarda farklılaştıklarını belirten Taylan Türkölmez, "Emekli olarak geçirilen sürenin ciddi anlamda uzamasıyla birlikte sosyal güvenlik sistemi üzerindeki artan yük, kişilerin hayat standartlarını koruyabilmeleri için bireysel tasarrufların ve tamamlayıcı emeklilik sistemlerinin önemini artırıyor. Yaşlılıkla birlikte işin sağlık boyutunda zihinsel ve fiziksel kayıpların yaşanması, kişinin günlük yaşam aktivitelerinde ve kişisel bakımında bağımsız hareket edememesi ve bir başkasına gereksinim duyması, yaşlılığı sıkıntılı bir döneme dönüştürüyor. Bu da, kişinin sosyo-ekonomik durumunu daha önemli kılıyor. Finansal riskler tarafında ise sağlık harcamalarının arttığı, çalışma imkanlarının ve gelirlerin azaldığı bir ortamda tasarruf bilincinin artırılması ve iyi bir emeklilik kurgusunun gerekliliği ortaya çıkıyor. Allianz Emeklilik Dünyası ile müşterilerimizin emekli olduktan sonra da yaşam standartlarını korumalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Programdan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik hakkını elde etmeye en fazla 60 ayı kalanlar ile emeklilik hakkını kazanarak birikimlerine devam edenler veya emeklilik gelir planına geçiş yapan müşterilerimiz faydalanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.