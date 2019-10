Allianz'dan Türkiye'ye 30 milyon liralık deprem ve yangın merkezi

Allianz Türkiye 'nin 30 milyon liralık yatırımla Türk-Alman Üniversitesi yerleşkesinde hayata geçirdiği Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi açıldı.Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine Allianz Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sergio Balbinot, Allianz Sigorta ile Allianz Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Aytekin ve Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat katıldı.Açılışta konuşan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi ile toplumda risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.Türkiye'de yeni nesil sigortacılığın öncüsü olarak sektörde bir ilke daha imza attıklarını belirten Gürkan, "AFAD'a göre, Türkiye'de doğal afetlerde en yüksek riski 9,3 puanla deprem taşıyor. Ancak ülkemizde her 10 kişiden 7'si, herhangi bir inceleme yaptırmamış olmasına rağmen evinin sağlam olduğunu düşünüyor. Allianz'ın her yıl yayımladığı küresel iş dünyası riskleri araştırması Risk Barometresi'nde yangın da, deprem gibi, ülkemizin karşı kaşıya olduğu ilk 10 risk arasında yer alıyor." diye konuştu.Gürkan, Türkiye'de geçen yıl etkileri ciddi boyutlara ulaşan yangınların yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:"Son olarak 27 Eylül'de gerçekleşen 5,8'lik deprem bizlere toplumsal risk farkındalığı konusunda daha gidecek çok yolumuzun olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Ülkemizin karşı karşıya olduğu bu kritik riskler için atılabilecek en önemli adım, risk meydana gelmeden önlem alabilmek. Bunu başarmanın yolu da hem bireysel hem de kurumsal farkındalığı artırmaktan geçiyor. Biz de Allianz Türkiye olarak hayalimizi işte tam da bu hedefle kurduk. Allianz Teknik ile ülkemizin karşı karşıya olduğu deprem ve yangın tehlikelerine karşı toplumsal risk farkındalığının artırılması amaçlıyoruz."Gürkan, "30 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Allianz Teknik, uluslararası akreditasyon standartlarına uygun, bu ölçekteki yangın ve deprem testlerini tek bir merkezde toplayan Türkiye'nin ilk tesisi. Türkiye'deki toplumsal risk farkındalığını artırma konusunda önemli bir adım olarak gördüğümüz merkezimizle deprem ve yangınlara karşı bilgilendirme çalışmaları yapacağız." diye konuştu."2008'den bu yana 1 milyar avroyu aşkın yatırım yaptık"Allianz Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sergio Balbinot da Allianz Grubu'nun faaliyet gösterdiği coğrafyalar içinde Türkiye'nin stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Sigortanın ekonomi içindeki payının ve toplumdaki sigorta bilincinin artırılması açısından da büyük bir potansiyel taşıyan Türkiye, uzun vadeli yatırım ajandamızın ilk sıralarında yer alıyor. 2008 yılından bu yana yaptığımız 1 milyar avroyu aşkın yatırım, bu ülkeye olan inancımızın ve kalıcılığımızın en önemli göstergesi." dedi.Allianz Teknik'in dünyaya örnek gösterilecek bir proje olduğunu belirten Balbinot, şunları kaydetti:"Allianz Teknik, Allianz Grubu çatısı altındaki üçüncü test merkezi olma özelliğinin yanı sıra grubun Almanya dışındaki ilk test merkezi. Allianz Teknik ayrıca, deprem ve yangın alanlarındaki ilk test merkezi. Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelere, Allianz Türkiye'nin başarılı finansal sonuçlarının yanı sıra inovasyonda, teknoloji odaklı yeni nesil sigortacılık uygulamalarında, sürdürülebilirlikte sektörüne liderlik etmesini ve iş yapış şekillerindeki çevik yaklaşımını örnek gösteriyoruz."Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat ise üniversitenin kuruluş amacının Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerinin araştırma ve öğretim alanlarında birleştirmek olduğunu belirterek, "Bu merkezi, aynı zamanda üniversite sanayi iş birliğinin de en önemli örneklerinden birisi olarak kabul ediyoruz. Merkezin kurulmasıyla hayata geçirilen her iki kurum arasındaki iş birliğinin bütün alanlara yayılması temel arzumuzdur." ifadelerini kullandı.Test ve eğitim merkeziVerilen bilgiye göre, Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi; deprem laboratuvarı, deprem eğitim salonu, deprem simülasyonunun da olduğu konferans salonu, edok ve spray odaları, yangın eğitim salonu, yangın pompa odası, duman kaçış simülasyon odası, temiz yangın simülasyonu ve yangına tepki laboratuvarı olmak üzere toplam 10 ana bölümden oluşuyor.Münih'teki iki test merkezinin ardından Allianz Grubu'nun bünyesinde dünya genelinde üçüncü test merkezi olma özelliğini taşıyan Allianz Teknik, aynı zamanda grubun deprem ve yangın alanlarında hizmet veren dünyadaki ilk test merkezi.Uluslararası akreditasyon standartlarına uygun olan Allianz Teknik'te endüstriye yönelik yürütülecek deprem ve yangın testlerinin yanı sıra sertifikasyon ve eğitim programları hayata geçirilecek.Çatısı altında profesyonel risk danışmanlık hizmeti verilecek olan merkezle, meslek kuruluşları ve üniversitelerle birlikte hareket ederek kamuya ve özel sektöre nitelikli teknisyen ve mühendisler yetiştirilmesine de katkı sağlanması amaçlanıyor.