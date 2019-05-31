– Alman sigorta şirketi Allianz SE, Legal & General Group'un (L&G) genel sigortacılık bölümünü 242 milyon sterline satın alacağını duyurdu.
Fiannacial Times
'ın haberine göre, Allianz Birleşik Krallık
'taki Pazar payını arttırmak ve genel sigortacılık bölümünü genişletmek için L&G'ın genel sigortacılık bölümünü satın alacak.
L&G'den yapılan açıklamada satıştan gelecek miktar ile öz sermaye artırımı yapılacağı belirtildi.
İşlemin 2019 yılının ikinci yarısında sonlanacağı tahmin ediliyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Birleşik Krallık
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