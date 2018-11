Allianz Sağlık Sigortalıları 1 Milyon Kişiyi Aştı

23 Kasım 2018 Cuma 12:58



23 Kasım 2018 Cuma 12:58

Allianz Türkiye, sağlık sigortasında 1 milyon müşteriye ulaştığını açıkladı. Müşterilerinin hayatlarının her evresinde yanında olma misyonuyla hareket ettiklerini bildiren şirket, sağlık branşı müşteri memnuniyetinde yüzde 38,32'lik payla da pazar liderliğini sürdürdüğü kaydedildi.'Her sigortalımız bizim için ilk sigortalımız kadar özel' mottosuyla pazarlama kampanyası yürüten Allianz Türkiye, sağlık sigortasında 1 milyon kişiyi ulaştığını duyurdu.Allianz Türkiye CEO'su Aylin Somersan Coqui, konu ile ilgili değerlendirmesinde sağlık sigortacılığında müşteri deneyimini zirveye taşıdıklarını söyleyerek, "Ağustos sonu verilerine göre Türkiye'deki toplam sağlık sigortalı sayısı 3 milyon 969 bin 774. Allianz Türkiye 581 bin 940 bireysel sigortalı, 422 bin 931 grup sigortalısı olmak üzere toplam 1 milyon 4 bin 871 rakamına ulaştı. Yüzde 30,8 pazar payıyla müşteri memnuniyetinde de yüzde 38,32'lik orana sahip olmamızın altında liderlikle yetinmeyen, her gün hizmet kalitemizi artırma stratejimiz yatıyor" dedi.Müşterilerine 4 binin üzerinde anlaşmalı sağlık kurumu üzerinden hizmet veren şirket, özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası süreçlerini ise ürünleri kapsamında gruplandırdığı 6 çeşit anlaşmalı sağlık kurumu ağı üzerinden yönetiyor.Şirket olarak sadece sağlık harcamalarını finanse eden bir kurum olmanın ötesine geçerek müşterilerinin hayatlarının her evresinde yanında olma misyonuyla hareket ettiklerini dile getiren Somersan Coqui, "Özellikle, yaşlandıkça artan bakım ihtiyacı ve sağlık giderleri dikkate alındığında, şirket olarak bir sağlık sorunu ile karşılaşmayı beklemeden bireylere önlem almalarını özellikle hatırlatıyoruz. Müşterilerimize önleyici çözümlerle ve geniş ürün yelpazesiyle destek olmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan 'sağlıklı bireyler' başlığına doğrudan katkı sağlamak üzere 'Sağlık Destek Programı'nı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.Müşteri ihtiyacına özel çözüm sunuyorSağlık destek programı kapsamında diyabet tanısı bulunan ve ek prim ödeyen müşterileri için başlatılan Diyabet Destek Projesi'nin yanı sıra Meme Kanseri Bilgilendirme ve Mamografi Hatırlatma Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirten Somersan Coqui, "70 yaş ve üzeri sigortalılarımızın ev kazalarına karşı korunabilmesi amacıyla evlerinde ücretsiz risk değerlendirmesi hizmeti sağladığımız 'Evimde Güvendeyim' uygulaması da program kapsamındaki hizmetlerden biri. Önümüzdeki dönemde, hipertansiyon ve akciğer hastalıkları gibi diğer kronik hastalıklara destek olmak için de planlama yapıyoruz. Müşterilerimize ayrıca Allianz'ım mobil uygulaması, Dr. Allianz, evimde güvendeyim, kronik hastalık yönetimi, eve hemşire ziyareti, online yurtdışı seyahat sağlık uygulamalarımızla hizmet veriyoruz. Sağlık sigortasında, müşterilerimizin ihtiyaç, bütçe ve beklentileri doğrultusunda ve kişiye özel bir paket oluşturmaları için dijital çağa uygun hizmet standartları sağlamak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.Allianz Türkiye, 1 milyon müşteriye ulaşması nedeniyle hazırladığı videolarla sağlık müşterilerinin hikayelerini anlatığını kaydederek, İlk olarak Dr. Işık Akgöl'ün hikayesini filme alan şirket, hazırlanan videoları kurumun internet sitesi, sosyal medya hesapları ile YouTube kanalı üzerinden de paylaşmaya başladı. - İSTANBUL