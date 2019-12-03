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Allianz, sigorta sektöründe beşinci kez 'en beğenilen şirket' seçildi

Allianz Türkiye, İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasında beşinci kez sigorta sektörünün lideri seçildi.

03.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:02Allianz, sigorta sektöründe beşinci kez 'en beğenilen şirket' seçildi
Allianz , İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasında beşinci kez sigorta sektörünün lideri seçildi. Bireysel emeklilik kategorisinde ise geçen yılın ardından bu yıl da lider koltuğuna oturdu.

Türkiye'de yeni nesil sigortacılığın önemli şirketlerinden Allianz, her yıl gerçekleştirilen İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasında bir kez daha sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün lideri oldu. Allianz Türkiye, bu yıl 19'uncu kez gerçekleştirilen 'İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri' araştırmasında 2015 yılından bu yana sigorta sektörünün en beğenilen şirketi seçildiği kaydedildi.

600'ün üzerinde şirketten 1401 yöneticinin katıldığı araştırmada şirketler; ekonomiye katkı, çalışan memnuniyeti, çalışana sunduğu sosyal imkanlar, çevreye karşı duyarlılık, finansal sağlamlık, güvenilir olma, hizmet ve ürün kalitesi, sürdürülebilirlik stratejisi, müşteri memnuniyeti gibi 23 performans kriterine göre değerlendiriliyor. kategorisinde üst üste beşinci kez sektör birinciliğine layık görülen Allianz, araştırmanın 'bireysel emeklilik' kategorisinde ise geçen yılın ardından bu yıl da birinci oldu. Allianz, son 10 yıldır araştırmada sigorta sektöründe ilk 3'te yer aldığı kaydedildi.

"Bu araştırmada yer almak her şirket için önemli bir başarı"

Beşinci kez 'En Beğenilen Sigorta Şirketi' seçilmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan "İş Dünyasının En Beğendiği Şirketler araştırmasıyla başta itibar, güven ve toplum için oluşturduğu değer olmak üzere birçok alanda en başarılı şirketler belirleniyor. Allianz Türkiye olarak, müşterilerimizin yıllar boyunca oluşturdukları varlıklarını koruyarak, geleceklerini güven içinde yaşamaları için çalışıyoruz. Onların ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olabilmeyi önemsiyoruz. Yaptığımız işin sadece sigortalılarımızın zararlarını karşılamaktan ibaret olmadığını biliyoruz. İçinde bulunduğumuz topluma fayda sağlama hedefimiz; teknolojiye, inovasyona, ülkemize katkıda bulunmaya olan hevesimizle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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