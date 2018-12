Allianz Türkiye'den Çalışanlar Tarafından Önerilen İki Projeye Destek

Kaynak: İHA

Allianz Türkiye , bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği kurum içi girişimcilik programıyla çalışanlar tarafından önerilen iki projeyi hayata geçirme kararı alırken, paydaş olarak destek verdiği İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı'nın finali niteliğindeki Big Bang Ödül Töreni'nde de iki girişime toplam 125 bin lira ödül verdi. Sigorta sektörünün önemli oyuncularından Allianz Türkiye, kurduğu inovasyon ofisiyle, bir yandan kurum içindeki girişimcilik potansiyelini harekete geçirirken, diğer yandan dışarıdaki girişimcilerle yenilikçi iş modelleri için entegrasyonlar, üniversitelerle iş birlikleri ve Allianz Grubu 'yla inovasyon fırsatları oluşturuyor. Bu çerçevede şirket, 2018 yılında ikincisini gerçekleştirdiği kurum içi girişimcilik programı kapsamında şirket çalışanları tarafından geliştirilen 73 fikri değerlendirerek, seçilen 7 projeyi hızlandırma programına aldı.Hızlandırma programı sonunda gerçekleştirilen ve icra kurulunun jüri olarak katıldığı eleme sonucunda 2 projenin 3 aylık kuluçka aşamasına geçmesine karar verildi. Kuluçka aşamasının sonunda gerçekleştirilen finallerde Allianz Türkiye İcra Kurulu her iki projeyi de ödüle layık görerek uygulamaya alma kararı verdi.Ödüle layık görülen AllGame Oyunlaştırılmış Eğitim Platformu ve Seç Sigortala ürününü geliştiren takımların her bir üyesi 10 bin lira ödülün yanı sıra Berlin European School of Management and Technology'de eğitim hakkı kazandı. AllGame Oyunlaştırılmış Eğitim Platformu, çalışanlara yönelik, konuları oyunlaştırarak eğitim veren ve eğitim başarısını artıran bir platform özelliği gösterirken; Seç Sigortala ürünü ise genç neslin günlük hayatlarında sıkça kullandıkları cep telefonu, bilgisayar, bisiklet gibi ürünlere aylık koruma ve istedikleri an değişim imkanı sağlayan esnek bir sigorta hizmeti sunuyor.8 ayda 100'den fazla Start Up ile fikir alışverişiKurum dışı girişimcilik programı kapsamında ise İTÜ Çekirdek ile iş birliği yapan şirket, paydaş olarak destek verdiği Ön Kuluçka Programı'nda yer alan Big Bang final etkinliğinde iki girişime toplam 125 bin lira ödül verdi. 8 aylık süreçte 100'den fazla start up ile tanışan şirket, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi bünyesinde bulunan birçok farklı girişimle de iş birliği yapma olanağı buldu.Yapılan bilgilendirmede; kurum dışı girişimçilik programı çerçevesinde şirket tarafından 75 bin lirayla ödüllendirilen 'AkıllıBES', bireysel emeklilikte akıllı yatırım kararları almak için akıllı bir algoritma uygulaması niteliğinde. Uygulama, yatırımcıları finans konusunda uzmana gerek duymadan birkaç dakika içinde bilgilendirerek akıllı yatırım kararları vermelerini sağlıyor; yatırımcı davranışlarına, kişisel finans konularına, finansal planlama kavramlarına ve yatırımcı psikolojilerine bağlı olarak kişiye özel tavsiyelerde bulunuyor. 50 bin liralık ödülü kazanan ConnectION ise 'akıllı plakalık' ve bu plakalığı akıllı telefon üzerinden rahatlıkla yönetmeyi mümkün kılan bir uygulama sunuyor. Bu çerçevede ConnectION; otomobiller için akıllı cep telefonları üzerinden kullanılabilen, kolay park imkanı sağlayan kablosuz geri görüş kamerası, 'çekildi' veya 'çalındı' uyarısı vererek araç takibi yapmaya olanak sağlayan 'Arabam Nerede?', olası bir kaza anında çarpışma şiddetini algılayarak polis, hastane, itfaiye gibi birimlere otomatik haber verebilme gibi birçok özelliği olan 'kullanım asistanı' ürünlerini sunuyor. - İSTANBUL