Allianz Türkiye'ye "Yeşil Ofis Diploması"

Allianz Türkiye WWF-Türkiye'nin, ekolojik ayak izini azaltmak ve ofislerin daha çevreci prensipler ile yürütülmesi amacıyla hayata geçirdiği Yeşil Ofis Programı'nı başarıyla tamamlayarak, "Yeşil Ofis Diploması" almaya hak kazandı.Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik uygulamalarının odak alanlarından biri olan düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandıracak adımlar atmaya devam eden Allianz Türkiye, hem İstanbul'daki genel müdürlük binası Allianz Tower, hem de İzmir'deki operasyon merkezi Allianz Kampüs için Yeşil Ofis Diploması aldı.Açıklamaya göre, Allianz'ın İstanbul'daki genel müdürlük binası Allianz Tower ve İzmir'deki operasyon merkezi Allianz Kampüs, her detayı sürdürülebilirlik ilkelerine uygun, 'doğa ve çalışan dostu' binalar olarak tasarlandı.Gelişmiş bilgi ve iletişim altyapısıyla kağıtsız ofis modelini destekleyen Allianz Tower ve Allianz Kampüs binaları, dünya standartlarında enerji tasarrufu önceliğiyle çevrenin korunmasına maksimum katkıda bulunuyor.Allianz Kampüs binası "sıfır atık" prensibiyle yemekhane atıklarını kompostlaştırarak tekrar doğaya kazandırıyor. Allianz Türkiye, iyi çevre için çözümler stratejisi kapsamında Allianz Tower ve Allianz Kampüs binalarında hayata geçirdiği çalışmalarla 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde elektrikte yüzde 16, kağıt tüketiminde yüze 15 tasarruf etti.Su tüketiminde ise Allianz Kampüs'ün faaliyete geçmesi ve faaliyet gösterilen alanların metrekaresindeki yüzde 11'lik artışa rağmen kişi başı su tüketiminde sadece yüzde 8'lik artış kaydedildi. Allianz Türkiye söz konusu dönemde 22 ton elektronik atığı bağışlayarak, 319 çocuğun Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda 1 senelik nitelikli eğitim almasını sağladı. 8 ay boyunca Allianz Yeşil Ofis ekiplerinden ve tüm çalışanlardan gelen 44 adet önerinin hayata geçirilmesiyle hem Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazanıldı hem de çevresel ayak izi azaltıldı.Allianz Kampüs yılda 8 günlük elektriğini yenilenebilir enerjiden karşılıyorGönüllü çalışanların katılımıyla hem Allianz Tower'da hem de Allianz Kampüs'te "Yeşil Ofis Ekibi" kuran Allianz Türkiye, Allianz Tower ile 3 yıldır, hem Allianz Tower hem de Allianz Kampüs ile ise 2 yıldır 'Dünya Saati' hareketine katılarak ışıklarını 1 saat söndürüyor. Her iki binada da her katta bulunan yazıcı alanlarında kağıt, plastik, cam, alüminyum ve pil atıklarının çöpe karışmasını engelleyen geri dönüşüm kutularına yer veriliyor. Bu kategoriler dışında kalan atıklar için ise katlardaki ortak noktalarda evsel atık kutuları yer alıyor. Gönüllü çalışanları ile İstanbul ve İzmir'in belirli bölgelerinde düzenli çöp toplama aktiviteleri düzenleyen Allianz Türkiye, hem Allianz Tower hem de Allianz Kampüs'te kendi yenilenebilir enerji kaynakları ile kendi enerjisini üretiyor.Allianz Kampüs'teki fotovoltatik piller vasıtasıyla yıllık 66.720 KW elektrik enerjisi üreten Allianz Türkiye, bu şekilde 20.374,4 kg karbondioksit salınımını önlüyor. Allianz Tower enerjisini binadaki Rüzgar Goncası ile üretirken, elektrik tüketiminin yüzde 2,81'ini güneş enerjisinden sağlayan Allianz Kampüs yılda 8 günlük elektrik tüketimini yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Karbon ayak izini düşürmek amacıyla seyahat yerine Video Call, Skype ve Webex kullanımını teşvik eden Allianz Türkiye, şirket araçlarını hibrite dönüştürme, uzun dönem kiralama yerine günlük - saatlik araç kiralama imkanı sunma ve bisiklet kullanımını teşvik etme gibi yöntemlerle 6 ayda kişi başı karbon ayak izini yaklaşık yüzde 11 düşürdü."Düşük karbon ekonomisini destekliyoruz"Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, Yeşil Ofis Diploması ile ilgili değerlendirmesinde "Sigorta sektörünün ilk sürdürülebilirlik modelini uygulayan şirket olma sorumluluğuyla verdiğimiz sözü tutmaya devam ediyoruz. Şirket olarak düşük karbon ekonomisini destekliyor, bu anlamda İklim Çözümleri Merkezi ile birlikte konu hakkındaki yayın, araştırma ve raporları, Türkiye'de de yayımlıyoruz. Tüm Allianz Grubu şirketleri gibi biz de 2020'ye kadar çalışan başına karbon salınımımızı yüzde 30 düşürmeyi hedefliyoruz. Yeni nesil sigortacılığın öncüsü, Geleceğin Allianz'ını da dijitalizasyonla inşa ediyoruz. Kağıt kullanımını azaltarak fiziksel dokümanları mümkün olduğunca dijital seçeneklerle değiştiriyoruz. Bu sayede hem çevresel etkimizi azaltıyor hem de verimliliğimizi artırıyoruz. Gelen evraklarımızın yüzde 98'ini dijital ortama aktarıyoruz. Yeni ürünlerimizin tamamını dijital olarak çıkarıyoruz. Müşterilerimizle iletişimimizin yüzde 98'i dijital. Hem Allianz Tower hem de Allianz Kampüs için aldığımız "Yeşil Ofis Diploması" sürdürülebilirlik yolunda yaptığımız çalışmalarda doğru yolda olduğumuzun göstergesi." diye konuştu.