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Almak istediği arabayı pahalı bulan Demet Özdemir, "Ünlü indirimi" yöntemine başvurdu

Sevilen oyuncu Demet Özdemir, almak istediği arabayı pahalı bulunca indirim yapması için arkadaşını devreye soktu. Ancak oyuncunun arkadaşının arabayı almak için "Ünlü indirimi" adı altında sunduğu yöntem de işe yaramadı.

09.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:46

Erkenci Kuş'tan sonra yeni projesi Evim dizisiyle izleyiciyle buluşacak olan Demet Özdemir, ilginç bir iddia ile gündeme geldi. Özdemir, gözünü pahalı bir arabaya dikti ancak sevilen oyuncunun hayalleri suya düştü.

İSTEDİĞİ ARABANIN FİYATINI PAHALI BULDU

'in haberine göre, Demet Özdemir'in 700 bin TL değerindeki Mercedes marka otomobili çok beğendiği ve satın almak istediği öğrenildi. Ancak fiyat oyuncuya yüksek geldi. Özdemir, gönlünü kaptırdığı araba için devreye firma yetkililerini tanıyan bir oyuncu arkadaşını soktu.

"ÜNLÜ İNDİRİMİ YAPABİLİR MİSİNİZ?"

Aracı kişi telefonda "Araç yeni geldi, biliyoruz. Fiyat biraz fazla. Demet için ünlü indirimi yapabilir misiniz? 600 bin TL'ye alırız" diyerek, yetkililerden fiyatı aşağı çekmeleri için ricada bulundu.

ARABAYI ALMAKTAN VAZGEÇTİ

Demet'in arabayı almak için başvurduğu bu yöntem de işe yaramadı. Güzel oyuncu olumsuz yanıttan sonra arabayı almaktan vazgeçti.

EVİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Demet Özdemir, başrollerini karizmatik oyuncu İbrahim Çelikkol ile paylaştığı Evim dizisiyle ekranlara yeniden dönecek. TV8'de yayınlanacak olan dizinin yayın tarihini kanalın sahibi Acun Ilıcalı katılıdığı programda duyurdu. Ilıcalı merakla beklenen dizinin 2 ay içerisinde başlayacağını açıkladı.

Almak istediği arabayı pahalı bulan Demet Özdemir,

Erkenci Kuş Dizisi, Demet Özdemir, Milliyet, Magazin


HABER YORUMLARI (19)
MİLYARDER DİLENCİ:600 bin vermişte 700 binmi veremiyor. Adammı kopartıyonuz ne iş
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BİRDİEBİR:Bence ünlüye indieim olmaz tam tersi bindirim olur. Reklamını yaparsa indirim alabilir.
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NİRVANA:Bence kızın yaptığı çok normal . Güzelliği ve emeği ile para kazanan biri . Parasını akıllı harcamaz ise ilerde zor duruma düşebilir . Bir zengine hediye olarak aldırmadığı için de saygı görmeli bence . İstese aldırır ve karşılığını bir şekilde verir . Bunu yapanlar yok mu ?
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ZZZ:gel ben sana alim kız gel
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1 1
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AYTEKİN:600 veren vicdansız 700 de verir Ama mıllet Cocuguna Sut evıne Ekmek alamadıgı için intihar Edıyor Verılen habere Bakın Resmen Mılletın aklıylan oynuyorlar uyanın Uyanın artık 2019 da Ekmek alamayan ınsanlarımız var
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2 0
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CZS:Kız çalıştı aldı o demetin sorunu değil Devletin sorunu
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0 0
MUSA:adaletine tüküreyim dünya kimi geçinemediği için ailece intihar ederkimiside servet değerinde arabaya biner
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ADNAN34:bunlarda zengin dilencisi resmen
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YAZIK:MİLLET EVLADINA SÜT ALAMADIĞI İÇİN İNTAAR EDER BUNLAR LÜX PEŞİNDE
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23 1
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GURBETCİ:Bu kim yahu
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