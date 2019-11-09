Almak istediği arabayı pahalı bulan Demet Özdemir, "Ünlü indirimi" yöntemine başvurdu

Erkenci Kuş'tan sonra yeni projesi Evim dizisiyle izleyiciyle buluşacak olan Demet Özdemir, ilginç bir iddia ile gündeme geldi. Özdemir, gözünü pahalı bir arabaya dikti ancak sevilen oyuncunun hayalleri suya düştü.

İSTEDİĞİ ARABANIN FİYATINI PAHALI BULDU

Milliyet'in haberine göre, Demet Özdemir'in 700 bin TL değerindeki Mercedes marka otomobili çok beğendiği ve satın almak istediği öğrenildi. Ancak fiyat oyuncuya yüksek geldi. Özdemir, gönlünü kaptırdığı araba için devreye firma yetkililerini tanıyan bir oyuncu arkadaşını soktu.

"ÜNLÜ İNDİRİMİ YAPABİLİR MİSİNİZ?"

Aracı kişi telefonda "Araç yeni geldi, biliyoruz. Fiyat biraz fazla. Demet için ünlü indirimi yapabilir misiniz? 600 bin TL'ye alırız" diyerek, yetkililerden fiyatı aşağı çekmeleri için ricada bulundu.

ARABAYI ALMAKTAN VAZGEÇTİ

Demet'in arabayı almak için başvurduğu bu yöntem de işe yaramadı. Güzel oyuncu olumsuz yanıttan sonra arabayı almaktan vazgeçti.

EVİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Demet Özdemir, başrollerini karizmatik oyuncu İbrahim Çelikkol ile paylaştığı Evim dizisiyle ekranlara yeniden dönecek. TV8'de yayınlanacak olan dizinin yayın tarihini kanalın sahibi Acun Ilıcalı katılıdığı programda duyurdu. Ilıcalı merakla beklenen dizinin 2 ay içerisinde başlayacağını açıkladı.