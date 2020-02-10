Haberler » Güncel » Alman Aisha Cook İslamiyet'i seçti - Haber

Alman Aisha Cook İslamiyet'i seçti

Almanya vatandaşı Aisha Cook, Kayseri Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Ayşe" adını aldı.

10.02.2020 18:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:31
vatandaşı Aisha Cook, Kayseri Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Ayşe" adını aldı.
Türkiye'ye 5 ay önce ailesiyle beraber tatil için gelen ve bir otelde çalışan Alaattin Demirezen ile tanışan 22 yaşındaki Aisha Cook, bir süre sonra Müslüman olmaya karar verdi.
İl Müftüsü Şahin Güven'in makamında gerçekleştirilen ihtida törenine Alaattin Demirezen ile katılan Cook, şehadet getirerek Müslüman oldu.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Müftü Güven, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi ve dua etti.
Güven tarafından ihtida belgesi verilen kadına, Almanca Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye edildi.
Çiftin yakın bir tarihte evleneceği ve Almanya'da yaşamlarını sürdüreceği öğrenildi.
Alman Aisha Cook İslamiyet'i seçti

Almanya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 19:41:39