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Alman bakan, katıldığı konferansta merdivenlerden düştü

Almanya'nın Dijital Stratejisi konulu konferansta açılış konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçmek isteyen Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, talihsiz bir kaza geçirdi.

29.10.2019 14:17

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "Almanya'nın dijital stratejisi" konulu konferansın açılış konuşmasını yaptıktan sonra protokoldeki yerine geçerken merdivenlerden düştü.

KISA SÜRELİ BİLİNÇ KAYBI YAŞADI

Almanya'nın Dortmund şehrinde Almanya'nın Dijital Stratejisi konulu konferansta açılış konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçmek isteyen Bakan Altmaier, tökezleyerek yüzüstü yere düştü. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Altmaier'e sağlık ekibi müdahale etti.

SİYAH PERDE ÇEKİLDİ

Basının görüntü almaması için Alman bakanın etrafına siyah perde çekildi. Daha sonra Altmaier, bir ambulansa hastaneye kaldırılırken, konferansa bir süreliğine ara verildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bugün aynı konferansta bir konuşma yapması bekleniyor.

Alman bakan, katıldığı konferansta merdivenlerden düştü

Almanya, Dünya, Güncel


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