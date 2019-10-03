- Alman Bakan Lucha, DİTİB Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret etti

BERLİN - Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti Sosyal ve Uyum Bakanı Manfred Lucha, Açık Cami Günü kapsamında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Bad Saulgau Eyüp Sultan Camii tarafından düzenlenen programa katıldı.İki Almanya'nın birleşmesi günü olan 3 Ekim tarihinde Almanya geneli DİTİB camilerinde düzenlenen Açık Cami Günü programları öncesinde camiyi ziyaret eden Baden Württemberg Eyaleti Sosyal ve Uyum Bakanı Manfred Lucha, cami yöneticileri ve cemaatle bir araya geldi. Bad Saulgau Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı Murat Öztürk selamlama konuşmasının ardından Baden Württemberg Eyalet Koordinatörü Ali İpek, Baden Württemberg Eyalet Sosyal ve Uyum Bakanı Manfred Lucha'ya DİTİB Eyüp Sultan Camii'ne yapmış oldukları ziyaretten ötürü teşekkür etti. İpek ayrıca, son yıllarda Müslümanlara karşı olumsuz gelişmeler, İslam düşmanlığı ve artan cami saldırıları konusunda tutumları ve destekleri dolayısı ile de Bakan Lucha'ya teşekkür etti. Yoğun mesailerine rağmen gerçekleştirdikleri cami ziyaretlerinin Bad Saulgau'da yaşayan Müslümanları mutlu ettiğini belirten İpek, günün anısına Bakan Lucha'ya Almanca Kur'an-ı Kerim meaili hediye etti.Baden Württemberg Eyaleti Sosyal ve Uyum Bakanı Manfred Lucha da, Açık Cami Günleri'nde topluma İslam'ın ve caminin hem tarihi hem teolojik olarak anlatılmasının önemine vurgu yaptı. Bad Saulgau Eyüp Sultan Camii Derneği'nin yöneticileri ve cemaati ile buluşmaya vesile olan DİTİB temsilcisi Ali İpek'e teşekkür eden Bakan Lucha, İpek'in yıllardır bakanlığımız altında yürütülen yuvarlak masanın üyesi ve Stuttgart Dinler Komisyonu Başkanı olarak güzel çalışmalar yaptığını söyledi.Bad Saulgau Eyüp Sultan Camii Derneği'ne davet edilmekten ve burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Lucha, gösterilen misafirperverlikten ötürü dernek yöneticilerine teşekkür etti. Bad Saulgau'da yaşayan Müslüman cemaatin içine kapanık olmadığına vurgu yapan Bakan Lucha, "Sizler savaş sonrası Almanya'nın tekrar kurulmasında büyük emekleriniz var, büyük gayretleriniz var. Bu emek ve gayretler asla küçümsenemez. Bunlar biliniyor ve bende biliyorum" dedi. Konuşmasının ardından cami cemaati ile bir süre sohbet eden Bakan Lucha, camiyi gezdi. Camiye yapılan ziyarette ayrıca Bad Saulgau Belediye Başkanını temsilen Helga Brey (SPD), Wolfgang Lohmüller (Yeşiler), Bad Saulgau Eyüp Sultan Camii dernek yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile cami cemaati katıldı.

Kaynak: İHA