Alman Bakan Puttrich: "Bu projeler için kendinizle gurur duymalısınız"

Almanya Federal ve Avrupa İşleri Bakanı ve Federal Düzeyde Hessen Eyaleti Temsilcisi Lucia Puttrich ve beraberindeki heyet, Bursa 'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti. Başkan Dündar'ın yapmış oldukları projeler hakkında bilgiler verdiği Puttrich, "Bu projeler kaynakların verimli şekilde kullanılarak vatandaşlar için neler yapılabileceği konusunda örnek teşkil ediyor" dedi.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın makamında ağırladığı Almanya Federal ve Avrupa İşleri Bakanı ve Federal Düzeyde Hessen Eyaleti Temsilcisi Lucia Puttrich'e Hessen Eyaleti Meclisindeki tüm parti gruplarından milletvekilleri, meclis üyeleri ve Osmangazi Belediyesinin kardeş şehri Lahn Dill Kreises Kaymakamı Wolfgang Schuster eşlik etti. Alman Bakan Puttrich ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Bursa ile Hessen arasında güzel bir dostluk var. Bursa ile Hessen 2010 yılından bu yana kardeş şehir. Biz de Lahn Dill Kreises ilçesi ile 7 yıldır kardeş şehiriz. Almanya'ya gittiğimizde belediyeci gözüyle yapılan çalışmalara bakıyoruz. Bir şekilde etkileşim oluyor. Biz bunun her zaman faydasını gördük. İki ülke arasındaki ilişkilerin yerel ölçekte de ileriye gitmesi için birçok konuda işbirliği yapıyor ve çalışmalarımızda fikir alış verişinde bulunuyoruz. Hessen ve Lahn Dill Kreises yöneticileri ile diyaloglarımızı sürdürüyoruz" dedi.Dündar: "1326 yılı Bursa'sını ayağa kaldırıyoruz"Osmangazi ilçesi ve belediyenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında Alman Bakan Puttrich ve beraberindeki heyete bilgiler veren Başkan Dündar, "Osmangazi, Bursa'nın merkez ilçesi. 865 bin nüfusa sahibiz. Bursa, tarihi bir şehir ve Osmangazi de bu tarihin başrolünde yer alıyor. Sahip olduğumuz tarihi dokunun yeniden ayağa kalkması adına ciddi çalışmalar yapıyoruz. Birçok projemiz var. Şu an Bursa'nın ilk yerleşim yeri olan Hisar bölgesinin restorasyonu için çalışmalar yürütüyoruz. 1326 yılında fethedilen Bursa'yı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hisar'ı açık hava müzesine dönüştüreceğiz. Belediyemizin hemen önünde yer alan Osmangazi Meydanı projesi de önemli çalışmalarımızdan bir tanesi. 40 bin metrekare alan üzerine yapacağımız bu meydanın altında 4 katlı ve 2 bin araç kapasiteli otopark yer alacak. Meydan bölümünde ise sosyal ve kültürel tesisler yer alacak. Bu proje için 150 milyon liralık kamulaştırma yaptık. 200 milyon lira bedelle ihalesini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde temelini atarak çalışmalarımızı hızlandıracağız" diye konuştu.Alman Bakan Puttrich: "Kendinizle gurur duymalısınız"Almanya Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Puttrich ise, Osmangazi Meydanı gibi önemli bir projeyi hayata geçirmesinden dolayı Başkan Dündar'ın kendisiyle gurur duyması gerektiğini ifade ederek, "İlişkiler bir araya gelerek geliştirilen ve daha da ileriye getirilen durumlardır. Bu kapsamda belediyeler arasındaki ilişkiler de son derece önemli. Ben size özellikle teşekkür etmek istiyorum. Her yıl geleneksel olarak kutlanan Hessen Günü etkinliklerine katlıyorsunuz. Bu bizim için çok önemli. Halk dansları ekibiniz etkinliklerimize renk katıyor. Bursa'yı ve sizleri ziyaret ediyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Buradaki inşaat faaliyetlerinin bazılarını görme şansımız oldu. Bir belediyenin ve şehrin gelişimi açısından bunlar son derece önemli projeler. Bu projeler kaynakların verimli şekilde kullanarak vatandaş için neler yapılabileceği konusunda da örnek teşkil ediyor. Sizleri tebrik ediyorum. Ayrıca projeleri bitirme süreniz beni çok etkiledi. Böyle önemli projelerin bu kadar kısa sürede bitiyor olması büyük başarı" dedi.Kamulaştırmanın ne olduğunu merak eden ve bu konuda Başkan Dündar'dan bilgi alan Alman Bakan Puttrich, "Proje maliyetine kamulaştırma bedeli de eklenince bir projeyi ortaya çıkarmak oldukça zor olmalı. Görüyorum ki siz bu zorlukların üstesinden geliyorsunuz. Bunun için sizi ayrıca tebrik etmek istiyorum" dedi.Başkan Dündar, Alman Bakan Lucia Puttrich ve beraberinde heyete Osmangazi Meydanı ve diğer projelerin maketlerinin yer aldığı bölümü gezdirdi. Ziyaret sonunda Başkan Dündar ve Bakan Puttrich birbirlerine hediyeler takdim etti. - BURSA