Haberler » Dünya » Alman basını: Hanau kentinde iki silahlı saldırıda sekiz kişi yaşamını yitirdi - Haberler
BBC

Alman basını: Hanau kentinde iki silahlı saldırıda sekiz kişi yaşamını yitirdi

Almanya'nın batısındaki Hanau kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi.

20.02.2020 02:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 03:10Alman basını: Hanau kentinde iki silahlı saldırıda sekiz kişi yaşamını yitirdi

'nın batısındaki kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi.

Alman basınına göre saldırganlar ilk başta bir nargile dükkanını hedef aldı.

Hanau'nun Kesselstadt mahallesinde ikinci bir silahlı saldırının da olduğu belirtiliyor.

Alman basını, saldırılarda sekiz kişinin yaşamını yitirdiğini, beş kişinin de yaralandığını yazdı.

Bild gazetesine göre yetkililer zanlıların olay yerinden olay yerinden kaçtığını açıkladı.

Olay yerinde polis, helikopter desteğiyle zanlıyı arıyor.

Saldırının nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau, Frankfurt'un 25 kilometre batısında yer alıyor.


Almanya, Hanau, Dünya
BBC


Dünya

Son Dakika Haberleri

01:00  20 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
20.02.2020 04:04:28