Haberler » 3. Sayfa » Alman belediye başkanından DİTİB Camisi'ne geçmiş olsun ziyareti - Haberler

Alman belediye başkanından DİTİB Camisi'ne geçmiş olsun ziyareti

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Northeim kasabası Belediye Başkanı Simon Hartmann, mezarlıkların tahrip edilmesi nedeniyle DİTİB'e bağlı Northeim Camii'nde Müslümanları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

13.01.2020 09:23 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:35Alman belediye başkanından DİTİB Camisi'ne geçmiş olsun ziyareti

'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Northeim kasabası Belediye Başkanı Simon Hartmann, mezarlıkların tahrip edilmesi nedeniyle DİTİB'e bağlı Northeim Camii'nde Müslümanları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Almanya'daki Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Northeim kasabası Belediye Başkanı Simon Hartmann geçtiğimiz çarşamba günü Müslümanlara ait mezarlıkların ikinci kez tahrip edilmesi üzerine Müslümanları camide ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Northeim Camisi'ni ziyaret eden Hartmann, yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Saldırıyı kınıyorum. Kabul edilebilecek bir olay değil" dedi. Saldırının sorumlularının bulunmasını istediğini belirten Hartman, Müslümanların üzüntüsünü paylaştıklarını ve yanlarında olduklarını ifade etti. Belediye Başkanı Müslümanlara ait zarar gören mezarlıkların onarım ve temizliğini yaptırıldığını belirtti.


Northeim Camii din görevlisi Zeki İriz, Belediye Başkanı Hartmann ve beraberindeki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, benzer olayların yaşanmamasını temenni etti. Ziyarette ayrıca Northeim ve Çevresi Kiliseler ve Din İşleri Sorumlusu Jan von Lingen, Belediye Meclisi Üyesi ve Northeim Mezarlıklardan Sorumlu Hans Harrer de hazır bulundu.


günü sabah saatlerinde Müslümanlara ayrılan bölümdeki 13 mezar tahrip edilmiş, faili ya da failleri bilinmeyen saldırı sonucu maddi hasar meydana gelmişti.


Kasım 2018 yılında ise Müslümanlara ait 12 mezar taşına gamalı haç çizilmişti. - BERLİN


Diyanet İşleri Başkanlığı, Aşağı Saksonya, Çarşamba, Almanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:28  Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı - Haberler
10:22  ABD Savunma Bakanı'ndan Trump'a yalanlama: Kanıt görmedim - Haberler
10:20  Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kozak'tan, 'E-İhracatta Yerelleşme' konulu... - Haberler
10:18  (Özel) Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında dehşet: Kadını sopayla dövdü - Haberler
10:16  ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çelik'ten, 'Dünya digital dönüşüm çağını yaşıyor' konulu konferans - Haberler
09:15  Tanrı Dağları'nda uluyan vekil, Sağlık Bakanı'na küfür ettiği videoya açıklık getirdi - Haberler
08:38  Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Vakfı'nı ziyaret etti - Haberler
08:35  AB Konsey Başkanı'nın "Libya konusunda endişeliyiz" sözüne Erdoğan'ın yanıtı sert oldu - Haberler
08:22  Bursa'da korkunç cinayet! İmam nikahlı eşinin resmi nikahlı kocası tarafından öldürüldü - Haberler
07:49  Rusya lideri Putin'den, Esed'e çağrı: Trump'ı Şam'a davet et - Haberler
13.01.2020 10:34:46