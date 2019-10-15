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Alman Bild gazetesi A Milli Takım'ın asker selamına Nazi benzetmesi yaptı

A Milli Takımımızın deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli futbolcular gol sevinci sırasında asker selamı vererek yine dünyaya mesaj gönderdi. Alman Bild gazetesi, futbolcularımızın asker selamı vermesini manşetine taşıdı. Bild, millilerimizin asker selamını Almanya'da Hitler döneminde verilen Nazi selamına benzetti.

15.10.2019 10:32

Milli Takım, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalırken Avrupa medyası milli futbolcuların Suriye'de görev yapan askerlerimiz için selam vermesini eleştirmeye başladı.

EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 1-0 kazandığımız Arnavutluk maçında Cenk'in golünden sonra millilerimiz Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Kahraman Mehmetçik'e selam göndermişti. Başta Fransızlar olmak üzere Avrupa basını bu sevinci eleştirmesine rağmen, dün Kaan Ayhan'ın golünden sonra yine asker selamı veren futbolcularımız bir kez daha Avrupalılar tarafından tepki ile karşılandılar. Hatta Fransız rejisi oyuncularımız asker selamı verdiği gol sevincini yayınlamadı...

BILD'DEN KÜSTAH BENZETME

Fransa'ya karşı oynadığımız müthiş futbolu görmezden gelen Alman Bild gazetesi, futbolcularımızın asker selamı vermesini manşetine taşıdı. Bildi, millilerimizin asker selamını Almanya'da Hitler döneminde verilen Nazi selamına benzetti.

BULGAR TARAFTARLARLA BİR TUTTULAR

Dün akşam oynanan Bulgaristan-İngiltere maçında ise Bulgar taraftarlar Nazi selamı verdiler ve İngilizlere karşı birçok ırkçı harekette bulundular. Bild de küstahça bir benzetmeyle, Nazi selamı veren Bulgarlarla futbolcularımızın asker selamını yan yana kullandı.

DÜNYA KUPASI'NI KALDIRAN GRIEZMANN DA ASKER SELAMI VERDİ

Dünya genelinde sevinç gösterisi olarak asker selamı veren birçok futbolcu var. Bu durumun en somut örneği Fransız futbolcu Antoine Griezmann. Yıldız futbolcu, geçen yıl düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın en önemli futbolcusuydu. Griezmann, Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u asker selamıyla selamlamıştı.

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Alman Bild gazetesi A Milli Takım'ın asker selamına Nazi benzetmesi yaptı

Spor

YORUMLAR(1)
MİSAFİR:Ah avrupa ah o kadar caniniz yaniyorki ama sizde haklisiniz be sizin icinize girdik milyonlarca turk tohumu saldik avrupada dogan cocuklarin yuzde otuzu turk kani var korkunuz o turkler bir gun bizi top yekun sevecek diye o yuzden anniyorum meraminizi ama soz acitmayacagiz seve seve tatli tatli olacak. . . . /////
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