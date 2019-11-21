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Alman Büyükelçi: Avukatın tutuklanması anlaşılabilir değil

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman, Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği için görev yapan Türk avukatın tutuklanmasına ilişkin, "Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil. Bu nedenle isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimde bulunuyoruz" dedi.

21.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:59Alman Büyükelçi: Avukatın tutuklanması anlaşılabilir değil

Almanya'nın Büyükelçisi Martin Erdman, Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği için görev yapan Türk avukatın tutuklanmasına ilişkin, "Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil. Bu nedenle isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimde bulunuyoruz" dedi.

Büyükelçi Martin Erdman, Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği için görev yapan Türk avukatın tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erdman, hukuk danışmalarının, bulundukları ülkenin mevzuatına ilişkin konuları açıklığa kavuşturmak ve daha iyi değerlendirebilmek için önemli muhatapları olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Avukatlar ve diplomatik temsilcilikler arasındaki işbirliği tüm Avrupa'da, dış temsilciliklerin görevlerini Viyana Anlaşması'nın hükümlerine uyumlu şekilde yerine getirmelerini sağlayan, olağan bir uygulamadır. Hukuk danışmanımız Büyükelçiliğimize, uluslararası düzeyde olağan ve kanaatimizce yasak olmadığı tartışmasız olan bir destek sağlamıştır. Bu tür bir işbirliğinin engellenmeden mümkün olması gereklidir. Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil. Bu nedenle isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimde bulunuyoruz ve bu konuyu Türkiye'ye karşı müteaddit defalar dile getirdik."

HABER:  Selen YALAZ/ANKARA,



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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