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Alman devlet televizyonundan küstah iddia: Mustafa Kemal Atatürk, Adolf Hitler ile işbirliği yaptı

Alman ARD televizyonu, Atatürk'ü Nazi diktatörü Adolf Hitler ile kıyasladı ve "işbirliği yaptılar" iftirasında bulundu. Haber, Almanya'daki Türk toplumu temsilcileri tarafından da büyük tepki çekti ve habere karşı eylem çağrısı yapıldı.

06.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:10Alman devlet televizyonundan küstah iddia: Mustafa Kemal Atatürk, Adolf Hitler ile işbirliği yaptı

Alman birinci devlet televizyonu ARD'de yayınlanan "ttt-titel thesen temperamente" isimli programda, Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin skandal ifadeler yer aldı. Programda Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihinin en vahşi diktatörü Adolf Hitler ile kıyaslandı. Atatürk'ün Hitler Almanyası ile işbirliği içinde olduğu iddia edilen programda art arda iftiralar atıldı.

"ZEHİRLİ GAZ SATIN ALDI, DERSİM'E SALDIRDI"

Programda, "Atatürk Türkiye'yi modern bir devlet haline getirmek için Hitler rejimiyle de çalıştı" denildi. Atatürk'ün "tek devlet, tek lider, tek dil, tek din istediği" kaydedilen programda, Atatürk'ün Nazi Almanyası'ndan zehirli gaz bile satın aldığı ve bunlarla Dersim'e saldırdığı ileri sürüldü.

BUGÜN VE YARIN EYLEM YAPILACAK

Haber, Almanya'daki Türk toplumu temsilcileri tarafından da büyük tepki çekti ve habere karşı eylem çağrısı da yapıldı. Türk sivil toplum kuruluşlarının bugün ve yarın çeşitli noktalarda ve TV binası önünde protesto gösterileri düzenleyecekleri duyuruldu.


Mustafa Kemal Atatürk, Adolf Hitler, TV, 3. Sayfa, Dünya

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