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Alman Dışişleri Bakanı'ndan "koronavirüs" için uluslararası iş birliği çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

24.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:14
Alman Dışişleri Bakanı'ndan
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Maas, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile video konferans yoluyla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, dünyadaki koronavirüs salgını ve Ukrayna'nın doğusundaki durumu ele aldıklarını belirtti.

Koronavirüs salgınının küresel bir sınama olduğunu ifade eden Maas, "Salgında ulusal alanda alınan gerekli önemlerin yanında daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyaç var." dedi. Maas, koronavirüsün sınırlarda durmadığını vurguladı.
Alman Bakan, "Ukrayna'nın doğusunda yaşanan insani krizin de daha fazla artmasını birlikte engellememiz lazım." diye konuştu.
Maas, 6 yıl önce Kırım'ın yasa dışı şekilde (Rusya tarafından) ilhak edildiğine işaret ederek, Almanya'nın her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyeceğini vurguladı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinde tutsakların sistematik işkence gördüklerine dair Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun raporlarını gördüğünün altını çizen Maas, "Alman hükümeti bunu en sert şekilde kınıyor. Bu suçlamalar ivedilikle ve kapsamlı aydınlatılmalı. Bu ihtilafın son bulması için Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar üzerindeki etkisini daha fazla göstermeli." şeklinde konuştu.

Maas, Ukrayna'daki ihtilafın çözümü konusunda ilerleme sağlanması için Minsk Anlaşması'nın uygulanması gerektiğini kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs, Almanya, Ukrayna, Güncel

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