Alman Dışişleri Bakanı'ndan Yemen'de Felaket Uyarısı

Almanya
Dışişleri Bakan Heiko Maas, Yemen
'deki iç savaşın sona ermesiyle ilgili yürütülen görüşmelerin başarısız olması halinde, insani bir felaketle karşı karşıya kalınabileceğini bildirdi.
Heiko Maas, İtalya
'nın Milano
kentinde, Stockholm
'deki Yemen barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.
Yemen'deki iç savaşın sona ermesiyle ilgili görüşmelerin başarısız olması halinde insani bir felaketle ilgili karşı karşıya kalınabileceğine işaret eden Maas, bu konuda tüm taraflara baskı uygulanması gerektiğini vurguladı.
Alman Dışişleri Bakanı
, hiçbir engelle karşılaşılmadan insani yardım yapılmasının gerekli olduğuna değinerek, "Aksi halde, birçok insan orada ölecek ve bunu her ne pahasına olursa olsun önlemeliyiz." ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler
, 28 milyondan fazla nüfusu olan Yemen'deki durumu "dünyanın en ciddi insani krizi" olarak tanımlıyor.
06 Aralık 2018 Perşembe 18:36