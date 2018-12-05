Alman Efsanesi Lothar Matthaus: Mesut Özil, Erdoğan ile Neden Fotoğraf Çektirdiğini Açıklamadı

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz Mayıs ayında İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'la birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet etmişti. İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen görüşmeden sonra basına yansıyan fotoğraflar ise Almanları adeta çıldırtmıştı.

MİLLİ TAKIMI BIRAKMIŞTI

Erdoğan'la çektirdiği fotoğraftan ötürü özellikle Mesut Özil'i hedef tahtasına oturtan Almanlar, son şampiyon olarak geldikleri Dünya Kupasında da yıldız futbolcuyu yuhalamaktan geri durmamıştı. Gerek Almanya Futbol Federasyonunun gerekse de Alman medyasının ırkçı saldırılarına maruz kalan Özil, en sonunda tarihi bir karara imza atarak milli takımı bıraktığını duyurmuştu.

Almanların efsanevi futbolculardan Lothar Matthaus da verdiği son röportajda bu konuya değindi. Dünya Kupasında en çok maç oynama rekorunu elinde bulunduran 57 yaşındaki Matthaus, Hindistan'da yayım yapan Hindustan Times gazetesine konuşurken Mesut'la ilgili sert konuştu.

"HİÇ KİMSE MESUT'U ÖZLEMEYECEKTİR"

Matthaus, "Almanlar Mesut'a çok öfkeliydi çünkü o, Recep Tayyip Erdoğan'la neden fotoğraf çektirdiğini açıklamamıştı. Eğer bir cevap vermezseniz spekülasyonlara da açık kapı bırakırsınız. Hiç kimse Mesut'u özlemeyecektir çünkü şu an gelmekte olan genç bir jenerasyonumuz var." dedi.

(Fanatik)