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Alman ekonomisi, 2008-2009 krizinden daha fazla küçülebilir

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Almanya'nın GSYH'sinin bu yıl 2008-2009 finansal krizi döneminden daha fazla daralabileceğini belirterek, "Bu, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez ekonomide resesyon göreceğimiz anlamına geliyor.

02.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:18
Alman ekonomisi, 2008-2009 krizinden daha fazla küçülebilir
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Almanya'nın GSYH'sinin bu yıl 2008-2009 finansal krizi döneminden daha fazla daralabileceğini belirterek, "Bu, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez ekonomide resesyon göreceğimiz anlamına geliyor." ifadesini kullandı.
Altmaier, ülke ekonomisine ilişkin yaptığı açıklamada, Alman ekonomisinin bu yılın ocak-şubat döneminde iyi bir performans gösterdiğini kaydetti.
Kovid-19 salgınının büyük olasılıkla mayısta zirveye ulaşmadan önce nisanda Alman ekonomisine ağır zarar vereceğini belirten Altmaier, "İlk yarıda bazı aylarda ekonomide yüzde 8'den fazla daralma bekliyoruz. Fakat ekonominin yılın ikinci yarısında istikrarlı hale gelmesini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Altmaier, Almanya'nın GSYH'sinin bu yıl 2008-2009 finansal krizi döneminden daha fazla daralabileceğini belirterek, "Bu, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez ekonomide resesyon göreceğimiz anlamına geliyor." ifadesini kullandı.
Alman ekonomisi, 2009'da yüzde 5,6 daralmıştı.
Otomobil üreticilerinden Merkel'e kriz toplantısı çağrısı
Bu arada, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Almanya'nın önde gelen otomobil üreticileri Volkswagen, BMW ve Daimler'in üst yöneticileri, üretimi nasıl yeniden başlatacaklarını görüşmek üzere Almanya Başbakanı Angela Merkel'e kriz toplantısı çağrısında bulundu.
Haberde, otomobil üreticilerinin, Kovid-19 salgını nedeniyle bozulan tedarik zincirleri konusunda endişe duyduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi, Almanya, Güncel
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