Alman Ekonomisinde Üçüncü Çeyrekteki Daralma Felaket Değil"

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:19



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:19

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daralmasını, "Bu bir felaket değil, son çeyrekte büyümenin yukarı yönlü toparlanmasını bekliyoruz." şeklinde değerlendirdi.Altmaier, Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 12. Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Almanya ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.Alman ekonomisindeki üçüncü çeyrekteki daralmanın, ağırlıklı olarak, otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından kaynaklandığını belirten Altmaier, "Otomobil üreticileri üretimlerini düşürmek zorunda kaldılar. İnsanlar daha az otomobil almaya başladı. Bu yüzden üçüncü çeyrekte ekonomi yüzde 0,2 küçüldü. Bu bir felaket değil, son çeyrekte büyümenin yukarı yönlü toparlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ile ikinci büyük ekonomisi olan Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının etkilerini hissettiklerini bildiren Altmaier, ABD ile herhangi bir ticaret geriliminden kaçınmaya çalıştıklarını kaydetti.Altmaier, sanayileşmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğiyle mücadelede örnek olması gerektiğini de sözlerine ekledi.Alman ekonomisi 2015'in başından beri ilk defa bir çeyrekte küçüldüAlmanya ekonomisi, Destatis verilerine göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daraldı. Böylece Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi, 2015'in başından beri ilk defa bir çeyrekte küçüldü.Almanya'da hükümet, 11 Ekim'de, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmişti. Bu yıl için daha önce yüzde 2,3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi 1,8'e, 2019 yılı için ise yüzde 2,1'den 1,8'e düşürülmüştü.Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da bu yılın son çeyreğinde ciddi bir toparlanma beklenirken, küresel ticaret ihtilaflarının artması ya da ABD ve Çin'deki önemli ekonomik yavaşlama ve Brexit nedeniyle geçici tedarik zincirindeki karışıklıklar ülke ekonomisi için olumsuz gelişmeler olarak bakılıyor.