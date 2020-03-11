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Alman ekonomistlerden hükümete "koronavirüs mektubu"

Almanya'nın önde gelen 7 ekonomisti, Alman hükümetine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisiyle mücadele etmek için harcamaları artırma, vergileri erteleme çağrısı yaptı.

11.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:50
Alman ekonomistlerden hükümete
Almanya 'nın önde gelen 7 ekonomisti, Alman hükümetine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisiyle mücadele etmek için harcamaları artırma, vergileri erteleme çağrısı yaptı.
Alman Ekonomik Uzmanlar Konseyi Üyesi Peter Bofinger, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) Başkanı Prof. Gabriel Felbermayr, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Prof. Dr. Clemens Fuest ve Alman Ekonomisi Enstitüsü (iW) Başkanı Prof. Michael Hüther'in de aralarında bulunduğu 7 ekonomist, Kovid-19 salgının ekonomik etkisiyle mücadele konusunda Alman hükümetine 15 sayfalık mektup yazdı.
Ekonomistler, mektupta, Alman hükümetinin söz konusu salgının ekonomik etkisini azaltmak için Alman şirketlerine 12,4 milyar avroluk teşvik paketini desteklediklerini belirterek, söz konusu etki ile mücadele için daha geniş adımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
"Satışlarında düşüş yaşayan veya üretim kesintileri ile uğraşmak zorunda kalan şirketler için likidite darboğazlarını gidermek için mümkün olan her şey yapılmalıdır." diyen ekonomistler, hükümete "gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV ödemelerinin faizsiz ertelenmesini" önerdiler.
Ekonomistler, ülkenin maliye politikasının ekonomiyi istikrarlı hale getirme potansiyeli taşıdığına vurgu yaparak, "Gerekirse, koronavirüs krizinin ekonomik etkilerini ortadan kaldırmak için hükümet yeni borç almama politikasından uzaklaşmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Ekonomistler, salgının ekonomik etkisine karşı başlatılan tüm önlemlerin "zamanında", "hedefli" ve "geçici" olmasının önemli olduğuna dikkati çekerek "Ana zorluk, koronavirüsün hem arz şokunu hem de talep şokunu tetiklemesinden kaynaklanıyor." ifadesini kullandılar.
Alman ekonomistler, borsaların çöküşünün şokları daha fazla tetikleyeceğine ve reel ekonomideki aşağı eğilimli dinamiği artırabileceği uyarısını da yaptı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi, Almanya, Güncel

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