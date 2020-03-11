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Alman ekonomistlerden hükümete "koronavirüs mektubu"

Almanya'da salgınla mücadele için üretim kesintilerine dikkati çeken 7 ekonomist darboğazın giderilmesi için vergi ve faizlerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

11.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:02
Alman ekonomistlerden hükümete
Almanya 'da salgınla mücadele için üretim kesintilerine dikkati çeken 7 ekonomist darboğazın giderilmesi için vergi ve faizlerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Almanya, Ekonomi

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