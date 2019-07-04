Alman filmleri temmuz ayında Goethe-Institut İstanbul'da

Goethe-Institut İstanbul ve Beyoğlu Pera Sineması iş birliğiyle düzenlenen "Pazartesi Filmleri" programında temmuz ayı boyunca 4 film sinemaseverlerle buluşacak.

Beyoğlu Pera Sineması'nda ücretsiz olarak izlenime sunulacak filmler arasında "Koş Lola Koş", "Kara Göründü", "Yazlık" ve "Neukölln Unlimited" yer alıyor.

Program kapsamında 8 Temmuz'da seyredilebilecek, 1998 yapımı Alman gerilim filmi "Koş Lola Koş"ın yönetmen koltuğunda Tom Tykwer'in oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Franka Potente, Moritz Bleibtreu ve Herbert Knaup yer alıyor.

Yönetmenliğini Judith Keil ile Antje Kruska'nın gerçekleştirdiği, orijinal ismi "Land in Sicht" olan "Kara Göründü" adlı belgesel türündeki film, 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Thomas Loibl, Laura Tonke ve Ursula Werner'in başrollerini paylaştığı "Yazlık" adlı film de 22 Temmuz'da seyredilebilecek. Alman yapımı film, 2017 Mu¨nih Film Festivali'nde "En I·yi Yapım" ve "En I·yi Yo¨netmen" ödüllerini, 2017 Bavyera Film O¨du¨lleri kapsamında ise "En I·yi Senaryo" ödülünü aldı.

Orijinal ismi "Berlin City Limits" olan 2010 yapımı belgesel türündeki "Neukölln Unlimited" adlı film ise 29 Temmuz'da izlenebilecek.

Kaynak: AA