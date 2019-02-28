Alman Firma Yatırım İçin Giresun'u Tercih Etti

Kaynak: AA

GÜLTEKİN YETGİN - Alman yatırımcıların kurduğu, makine sanayi üzerine imalat yaparak Almanya'ya ürün ihraç eden firma Giresun ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyor.Türk-Alman ortaklığıyla 2012 yılında kurulan BLB Makine Sanayi T.A.Ş. 3 yıl sonra tamamen Alman yatırımcılara geçti.Firma, üyesi olduğu Almanya'daki Liqui Filter için parça niteliğinde konveyör ve hava filtrasyon sistemleri gibi ürünlerin imalatını yapıyor.Yıllık ortalama 130 civarında makine üreten firma, hammadde ve yarı mamul tedariklerini de Giresun'dan karşılamayı tercih ediyor.Kentte 15 kişiye iş kapısı olan firma yıllık 2 milyon liranın üzerinde ihracat girdisi sağlıyor.Firma Müdürü Kübra Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılından bu yana Giresun'da üretim yaptıklarını söyledi.Firmanın, Alman yatırımcıların bir fuarda Giresunlu girişimcilerle tanışması sonucu kurulduğunu aktaran Yılmaz, birlikte kurulan firmanın 2015 yılında tamamen Alman yatırımcılara geçtiğini belirtti.Yılmaz, Giresun'da konveyör sistemi üretiminin yaygın olduğuna dikkati çekerek, üretimde Giresun'un seçilmesinin bir nedeninin de bu olduğunu ifade etti.Giresun'daki fabrikalarında imalat sistemleri için talaş konveyörleri, presleme makineleri, hava ve sıvı filtrasyon sistemleri ürettiklerini belirten Yılmaz, talaşlı imalatla ilgili bir çok proje için çözüm üretebildiklerini kaydetti.Kübra Yılmaz, aynı Alman yatırımcılara ait Almanya'da da benzer bir fabrika olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"Biz burada çoğunlukla malzemelerin ve makinelerin tamamını değil belli bölümlerini yapıp Almanya'daki fabrikaya gönderiyoruz onlar da elektrik komponentlerini ya da başka neler adapte edeceklerse yerleştiriyorlar, sonra da dünyanın herhangi bir yerine bazen de Türkiye'ye satıyorlar."- Devletin verdiği destekle taşınma planı rafa kalktıGeçen yıl Kasım ayına kadar fabrikayı Marmara Bölgesi'ne taşımayı planladıklarını ancak bundan vazgeçtiklerini ifade eden Yılmaz, "Şu an için çeşitli olumlu sebeplerle yaklaşık 10 yıl boyunca burada kalmayı planlıyoruz. Devletin çeşitli destekleri var, Karadeniz Bölgesi ve Giresun'da bu destekten faydalanabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Yılmaz, 2018 yılına kadar üretilen ürünlerin tamamını Almanya'ya gönderdiklerini belirterek, 2018-2019 yılları arasında da yüzde 20'lik bir kısmın Türkiye içerisinde satışını yaptıkları bilgisini verdi.Kübra Yılmaz, toplamda 15 kişi ile üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.