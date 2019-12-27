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Alman futbolunun acı kaybı

Alman futbolunun acı kaybıTemel ELCİVAN / DUİSBURG / DHAAlmanya 1. Ligi (Bundesliga) tarihinin en golcü isimlerinden, Borussia Mönchengladbach'ın golcüsü olarak tanınan Hans-Jörg Criens, 59 yaşında yaşamını yitirdi.

27.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:01 Alman futbolunun acı kaybı

Alman futbolunun acı kaybı

Temel ELCİVAN/ DUİSBURG/ DHA

Almanya 1. Ligi (Bundesliga) tarihinin en golcü isimlerinden, Borussia Mönchengladbach'ın golcüsü olarak tanınan Hans-Jörg Criens, 59 yaşında yaşamını yitirdi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Bundesliga'nın tüm zamanlarda üçüncü golcüsü olarak bilinen Hans-Jörg Criens'in, kalp krizi sebebiyle vefat ettiği bildirildi.Hans-Jörg Criens, 1982 yılında geldiği Borussia Mönchengladbach'ta 1995 yılına kadar uzun bir süre forma giydi ve Borussia Mönchengladbach ile Bundesliga'da 92 gole imza attı. Daha sonra 1. FC Nürnberg'e transfer olan ve futbol yaşamını burada sonlandıran Hans-Jörg Criens, 303 maçta attığı 94 gol ile Bundesliga'nın en golcü isimlerin arasına girdi. Hans-Jörg Criens, Jupp Heynckes (195) ve Herbert Laumen'in (97) ardından 94 gol ile Bundesliga'nın üçüncü golcüsü olarak biliniyordu.



Borussia Mönchengladbach, Spor

Kaynak: DHA

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