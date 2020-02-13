Alman Gazeteci Deniz Yücel davasında mütalaa açıklandı

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Yücel'in, 'terör örgütü PKK propagandası yapmak' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 4 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Alman gazeteci Deniz Yücel'in "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tahliye edildikten sonra Almanya'ya dönen Deniz Yücel katılmazken avukatı Veysel Ok hazır bulundu. Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme heyeti celse arasında savcılığın esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sunduğunu açıkladı.

Yazılarıyla terör örgütü propagandası yaptı

Savcılık tarafından sunulan mütalaada, sanık Yücel'in terör örgütü üst düzey yöneticilerinden Cemal Bayık'la yaptığı söyleşiyi, PKK/KCK silahlı terör örgütüne meşru ve siyasi bir yapıymış izlenimi vererek örgüt yöneticilerinin söylemlerini kaleme aldığı aktarıldı. Sanık Yücel'in terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları kaleme aldığı yazı örneklerine verilen mütalaada, Yücel'in terör örgütü propagandası yaptığı vurgulandı. Sanık Yücel'in yazdığı bazı yazılarda da halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediği aktarıldı.

15 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada sanık Yücel'in terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 3 aya kadar, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ise 2 yıl dan 4 yıla kadar olmak üzere toplamda 4 yıldan 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

FETÖ'DEN BERAAT, CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN SUÇ DUYURUSU

Mütalaada, sanık Yücel'in FETÖ propagandası yapmak suçu yönünde maddi unsurların oluşmadığından bu kapsamda beraatine karar verilmesi istendi. Sanık Yücel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Türk bayrağının bulunduğu bir resim üzerine 'Darbeci' şeklinde başlık attığı anımsatılan mütalaada, Yücel hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulması istendi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz alan sanık Yücel'in avukatı Veysel Ok, savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mütalaaya karşın savunmanın hazırlanması için süre veren mahkeme davayı erteledi.

(İHA)

Kaynak: İHA