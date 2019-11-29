Alman gazeteci, İbrahim Kalın'ın sorduğu sorunun ardından programı bitirme kararı aldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin Conflict Zone programında gazeteci Tim Sebastian'ın sorularını yanıtladı. Kalın, programı sunan gazeteci Sebastian'a 1991 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte binlerce kişinin işten çıkarılmasını sordu. Gazeteci, "Konumuz bu değil. Burada Türkiye'yi konuşuyoruz. Konumuz Almanya değil" gibi cevaplarla soruyu geçiştirdi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Washington temasları, Suriye'deki gelişmeler, DEAŞ'la mücadele, Türkiye'ye yönelik hak ihlalleri suçlamaları, kayyum atanan belediyeler, yargı bağımsızlığı, medyanın durumu gibi kritik konularda Sebastian'ın sorularını yanıtladı.

Zaman zaman hararetin yükseldiği programda Alman gazeteci, KHK'lar ile işten çıkarılanları sordu. Kalın, o kişilerin darbe girişiminde bulunan silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olduklarını dile getirdi. Ardından da 1990 yılında yıkılan Berlin Duvarı'yla birlikte Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesi sonucu işten çıkarılan insanları sordu. Alman gazeteci "Konumuz bu değil. Bundan bahsetmiyoruz biz" şeklinde karşılık verdi.

KALIN ISRARCI OLDU

İbrahim Kalın, sormak istediği soruda ısrarcı oldu. Gazeteciye dönüp tekrardan "1990'da birleşme olduğunda kaç kişi işinden atıldı?" dedi. Kalın ardından şu şekilde devam etti: Ben söyleyeyim. 500 bin kişi. Bunlar kamu çalışanı, bunlar asker, bunlar gazeteci, bunlar diplomat...

PROGRAMI BİTİRDİ

Alman gazeteci, Kalın'ın bu çıkışına "Ne olmuş?" diyerek karşılık verdi ve Kalın'ı konuyu değiştirmekle suçladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, tavrında ısrarcı olunca Alman gazeteci "Conflict Zone'a katıldığınız için size teşekkür ediyorum" diyerek programı bitirdi.