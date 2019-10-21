Haberler » Güncel » Alman gazetesinden Putin'e övgü: Suriye'de zeki komutanların hayal ettiği savaşsız zaferi kazandı

Alman gazetesinden Putin'e övgü: Suriye'de zeki komutanların hayal ettiği savaşsız zaferi kazandı

Alman Die Welt gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye'de, tarih boyunca neredeyse tüm zeki komutanların hayal ettiği savaşsız zaferi kazandığını yazdı.

21.10.2019 08:02

Die Welt gazetesinin Michael Stürmer imzasını taşıyan makalesinde, ABD'li askerlerin Suriye'den ayrılmasından sonra, Rusya'nın 1990'lı yılların başlarında ebediyen kaybettiği sanılan 'büyük oyunu' sürdürmesine hiç kimsenin engel olamayacağı belirtildi.

Sputnik'in aktardığı habere göre "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm tarih boyunca neredeyse tüm zeki komutanların sadece hayal edebildikleri şeyi elde etmiş oldu, savaşsız zafer" vurgusu yapan makalede, NATO'nun en iyi dönemlerinin geride kaldığının, ittifak yönetiminin durumun ciddiyetinin farkına varması ve ona göre davranması gerektiğinin altı çizildi.

ABD: 1000 ASKER ÇEKECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yeşil ışık yakarken ABD askerlerini bölgeden çıkarmaya başlandığını duyurmuştu. Ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'den 1000 asker çekeceklerini açıklamıştı.

Alman gazetesinden Putin'e övgü: Suriye'de zeki komutanların hayal ettiği savaşsız zaferi kazandı

Vladimir Putin, Die Welt, Suriye, Rusya, Dünya, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
08:38 Potada GFK Fırtınası 53 – 44
08:34 Ankara lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü
08:32 Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem
08:30 Lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü
08:29 Cinayet Süsü'nün Aşıkları!
08:28 Lastiği çıkan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü
08:25 Giresun selde 1 kişi hayatını kaybetti
21.10.2019 08:40:22