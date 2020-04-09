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Alman gazetesinin "İtalya-mafya" benzetmesi, İtalya'nın tepkisini çekti

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Alman Die Welt gazetesinin, "İtalyan mafyasının, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) istediği paraları beklediği" şeklindeki yorumunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

09.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:38
Alman gazetesinin
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Alman Die Welt gazetesinin, "İtalyan mafyasının, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) istediği paraları beklediği" şeklindeki yorumunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Alman gazetesinin, "İtalya'ya giden paraların kontrol edilmesi gerektiği çünkü İtalya'nın Brüksel 'den talep ettiği bu paraların ülkedeki mafyaya gittiğini" ima eden yönündeki yorumları, İtalya'da siyasilerin sert şekilde tepki göstermesine neden oldu.
Dışişleri Bakanı Di Maio, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Alman gazetesi Die Welt'in yorumunu eleştirdi.
Yeni bir polemik açmak istemediğini belirten Di Maio, "Zaten burada bunun için de vaktimiz yok ama Alman gazetesinin kullandığı bu tonu, kabul edilemez ve utanç verici bulduğumu belirtmeme izin verin. Berlin'in onları kınamasını ve mesafe koymasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Di Maio, İtalya'nın bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurbanlarına ağladığını, aynı şekilde mafya kurbanları için de gözyaşı döktüğünü belirterek, "Dışişleri Bakanı olarak bu yorumu kabul edemem. Bu bir oyun değil, iki ülke arasında bir maç değil. İnsanlar ölüyor ve Avrupa buna bir cevap vermek zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

"Özür dileyin"
Ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini de Twitter'dan "Alman makalesi utanç verici" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Die Welt, İtalyanların Avrupa Komisyonunca kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Utanın. Berlin ve Brüksel, İtalya'yı ve İtalyanları konuşmadan önce ağzını yıkasın. Özür dileyin." yorumunu yaptı.

Aşırı sağcı bir diğer parti İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) Partisi'nin lideri Giorgia Meloni de "Utanç, utanç, utanç verici. Alman gazetesi 'Die Welt'in İtalya'ya karşı rezil makalesi hakkında yorum yapacak başka sözüm yok." ifadesine yer verdi.
Die Welt'teki yazıda, şu ifadelere yer verilmişti:
"AB ülkeleri, kesinlikle Kovid-19 krizinde birbirlerine yardım etmelidir. Ama sınır yok mu? ve herhangi bir kontrol olmadan mı? İtalya'da mafya, Brüksel'den yeni bir para yağmuru yağmasını bekliyor. ve elbette İtalyanlar da Brüksel tarafından kontrol edilmeli ve parayı doğru kullandıklarını göstermelidir. AB'nin temel ilkeleri, yeni tip koronavirüs krizinde bile uygulanmaya devam etmelidir."

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Die Welt, Brüksel, İtalya, Güncel
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