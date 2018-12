Alman Geliştirici Ödülleri'nden Hunt: Showdown'a Ödül

07 Aralık 2018 Cuma 17:30



Crytek'in son oyunu Hunt: Showdown, her yıl Almanca konuşulan ülkelerde yapılan oyunların en iyilerini onurlandırıldığı Alman Geliştirici Ödülleri'nden iki ödülle döndü.Her yıl Almanca konuşulan ülkelerde yapılan oyunların en iyilerini onurlandırıldığı Alman Geliştirici Ödülleri'nde Crytek'in son oyunu Hunt: Showdown iki ödül kazandı. Bu sene Almanya 'nın Köln şehrinde yapılan ödül töreninde oyun, 'En İyi Grafik' ve 'En İyi Ses' ödüllerinin sahibi oldu.Oyunun Başyapımcısı Fatih Özbayram, mutluluğunu şöyle dile getirdi; "Harika grafikler her zaman Crytek'in kartviziti olmuştur ve bu geleneği Hunt: Showdown ile birlikte sürdürmek için çok çalıştık. Takımın oyunun sesleriyle ilgili ulaştıkları nokta konusunda her zaman gurur duyduk. Zombi homurtuları, uzaktan gelen silah sesleri Bunlar oyuncunun kendisini Hunt dünyasının içerisinde hissetmesine çok yardımcı oluyor. Çok çalışmaları ve adanmışlıklarıyla tanınan bir takıma sahip olmaktan onur duyuyoruz".Hunt: Showdown ilk olarak 2017 E3'te oyuncuları etkileyen bir oyun içi video ile sahne alırken, PCGamer'dan 'E3'ün en iyisi' ve Game Informer'dan 'E3 en iyi PC özel oyunu' gibi birçok ödül kazanmıştı. Oyun 2018 Şubat ayında Steam'de erken erişime çıkarken, Aktif oyuncu topluluğunun yardımıyla ve en az ayda bir gelen güncellemeler ile başından beri sabit bir geliştirme hızıyla ilerlediği kaydediliyor. Ayrıca yapılan bilgilendirmede; Xbox Preview tanıtımı da yakında gerçekleşecek. - İSTANBUL