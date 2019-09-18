Alman güvenlik birimleri açıkladı: DAEŞ lideri Bağdadi'nin ses kaydı gerçek

Alman güvenlik birimleri, DAEŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydının gerçek olduğu görüşünde. DAEŞ lideri, Nisan ayındaki video görüntülerinin paylaşılmasından bu yana bir ilk olan ses kaydında, örgüt üye ve sempatizanlarına çağrı yapıyor.

"SES KAYDI BAĞDADİ'YE AİT"

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan güvenlik çevrelerine göre, Ağustos ortasından Eylül ayı ortasına kadar geçen süre zarfında kaydedildiği tahmin edilen ses kaydı, Bağdadi'ye ait.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Bağdadi, 30 dakikalık ses kaydında örgüt sempatizanlarına tutuklu bulunan DAEŞ üyesi kadın ve erkekleri kurtarma çağrısı yapıyor. Örgüt lideri ses kaydında ayrıca DAEŞ üyelerine yönelik soruşturma yürüten yetkililere ve yargılayan hakimlere yönelik de saldırılar düzenlenmesini istiyor.

'TUTUKLU IŞİD ÜYELERİNİ KURTARIN' MESAJI

Bağdadi'nin ses kaydında, "Kardeşlerinizi kurtarmak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve tutuldukları yerlerin duvarlarını yıkın" ifadelerini kullanıyor.

Aralarında 4 bini kadın ve çocuk olmak üzere binlerce DAEŞ üyesi ve 12 bin kadar da yabancı cihatçı, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin kamplarında tutuluyor. Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyuran Irak'ta ise yargılanan 500'e yakın DAEŞ'linin bazıları hapis bazıları ise ölüm cezasına mahkum edildi. Irak'taki cezaevlerinde DAEŞ ile bağlantılı olmakla suçlanan 20 bine yakın kişinin tutulduğu belirtiliyor.

İLK KAYIT GEÇEN NİSAN AYINDA YAYINLANDI

DAEŞ lideri son olarak beş yıl aradan sonra ilk kez geçen Nisan ayında video kaydı yayınlamıştı. Suriye ve Irak'ta büyük kayıplar veren ve ellerindeki toprakları kaybeden örgüt lideri buna rağmen halifelik için mücadeleyi sürdürme çağrısı yapmıştı.

Çok kez öldüğü duyurulan Bağdadi'nin nerede olduğu bilinmiyor. Yeni ses kaydı Pazartesi akşamı yayılan ve ABD'nin başına 25 milyon dolarlık ödül koyduğu Bağdadi, dünyanın en fazla arananteröristleri arasında yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

DAEŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye ait olduğu belirtilen bir ses kaydı yayınlanmıştı. "Farklı cephelerde günlük operasyonlara devam edeceğiz" denilen söz konusu kayıt, Al Furqan adlı internet sitesinde yayınlanmıştı.

Tehdit mesajında Mali ve Şam'a işaret edilirken, söz konusu faaliyetler için belirli bir tarih verilmemişti. Kayıtta, Bağdadi olduğu öne sürülen kişi örgüt üyelerine, 'cezaevleri ile kamplarda tutulan DEAŞ'lı tutukluların ve kadınların özgür kalması için ellerinden geleni yapma' çağrısında bulunuyordu.