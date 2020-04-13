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Alman halkı korona önlemlerinin gevşetilmesini istemiyor

Almanya'da korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla uygulanmaya başlanan önlemlerin Alman halkının çoğu gevşetilmesini istemiyor.

13.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:10
Alman halkı korona önlemlerinin gevşetilmesini istemiyor
Almanya 'da korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla uygulanmaya başlanan önlemlerin Alman halkının çoğu gevşetilmesini istemiyor.
Piyasa araştırma kuruluşu YouGov tarafından yapılan araştırmada, Almanların anti-korona önlemlerinin gevşetilmesine şüpheci yaklaşarak gevşetmenin erken olduğunu açıkladı. YouGov'un araştırmasına katılanların yüzde 44'ü temas yasağını 19 Nisan'dan sonra da uzatılması gerektiğini desteklerken, yüzde 12'si ise yasağın kaldırılmasını istedi. Halkın yüzde 78'i ise, virüse karşı getirilen yaptırımlara uyduklarını açıklarken, yüzde 18'i kısmen uyduklarını, yüzde 2'si hiç uymadığı ve yüzde 2'si ise kararsız olduğunu ortaya koydu.
Öte yandan hükümet çevrelerinde okulların en kısa zamanda yeniden açılması tartışılırken, Robert Koch Enstitüsünün son 2 gündür açıkladığı rakamlarda enfeksiyon sayısının düşüş, iyileşenlerin sayısının artışı göstermesi ülkede büyük bir moral oldu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 15 Nisan'da başta federal kabine üyeleri olmak üzere eyalet Başbakanları ve virüsle mücadele eden kurum yetkilileriyle bir araya geleceği toplantıda korona virüs ile mücadelenin bir sonraki aşaması değerlendirilecek. Robert Koch Enstitüsünün yayınladığı rakamlara göre, Almanya'daki vaka sayısı 123 bin 16, iyileşenlerin sayısı 64 bin 300 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 799 olarak açıklandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Almanya, Güncel
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