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Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Tornado jetleri Ürdün'den ayrılıyor

Almanya'da Federal Meclis, Alman Hava Kuvvetlerine ait Tornado keşif uçaklarının Ürdün'deki görev süresinin dolduğunu açıkladı.

26.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:57
Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Tornado jetleri Ürdün'den ayrılıyor
Almanya 'da Federal Meclis, Alman Hava Kuvvetlerine ait Tornado keşif uçaklarının Ürdün 'deki görev süresinin dolduğunu açıkladı. Irak 'taki Alman askerlerinin görev süresinin ise 6 ay daha uzatıldığı ifade edildi.

Federal Meclis, Almanya'nın ülke dışındaki askerlerinden Irak'ta bulunanların görev süresini uzatırken, Ürdün'de bulan Alman Hava Kuvvetlerine ait Tornado uçakların görev süresini uzatmadı. Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, DEAŞ ile mücadele kapsamında 260 Alman askeri, bir ikmal uçağı ve Tornado jetlerinin keşif hizmeti veren Ürdün'deki El Azrak Hava Üssü'deki görev sürelerinin dolduğunu açıkladı. Alman Hava Kuvvetlerine ait Tornado birliğinin Mart ayı sonundan itibaren Ürdün'den ayrılmaya başlayacağını belirten Bakan Kramp-Karrenbauer, Federal Meclis'in Irak'ta bulunan Alman askerlerinin görev sürelerini ise 6 ay daha uzattığını ifade etti.

Daha önce İncirlik Üssünde bulunan Alman askerleri, Türkiye'nin Alman vekillere, "Hava üssündeki Alman askerlerini ziyaret edemezsiniz" yasağının ardından Türkiye ile Almanya arasında yaşanan kriz sonrasında Ürdün'deki El Azrak Hava Üssü'ne taşınmıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Almanya, Ürdün, Irak, Güncel

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