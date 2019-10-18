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Alman havayolu şirketi çalışanları greve gidiyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çalışan kabin personelleri, ücretlerinin artırılması talebiyle grev yapacak.

18.10.2019 20:23Alman havayolu şirketi çalışanları greve gidiyor
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çalışan kabin personelleri, ücretlerinin artırılması talebiyle grev yapacak. Grevden binlerce insanın etkilenmesi bekleniyor.

Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çalışan kabin personelleri, ücretlerin artırılması talebiyle grev yapacak. Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) Sendikası sözcüsü Nicoley Baublies'in açıklamasına göre, Lufthansa ile ücretlerin artırılmasını konusunda anlaşma sağlanamamasından dolayı sendika, beş saatlik iş bırakma eylemi kararı aldı.

300 uçuş olumsuz etkilenecek

Söz konusu grev nedeniyle 300'den fazla uçuşun olumsuz etkilenmesi beklenirken, bu tarihlerde uçacak yolcular da tedirgin. Lufthansa, Avrupa genelinde havayolu şirketleri arasında artan rekabet nedeniyle bu yıl için kar hedefini düşürmüştü. Grevin, Düsseldorf, Stuttgart veya Berlin havalimanlarında etkili olması bekleniyor. - DUSSELDORF

Sendika, Politika

Kaynak: İHA

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