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Alman havayolu şirketi Lufthansa'da korona virüsü krizi

Alman havayolu şirketi Lufthansa, yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu korona krizi nedeniyle kapattı.

07.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:34
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da korona virüsü krizi
Alman havayolu şirketi Lufthansa, yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu korona krizi nedeniyle kapattı. Kriz nedeniyle uçuş filosunu küçülten Lufthansa, Germanwings'i kapatarak uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüsü ekonomi sektörünü de olumsuz etkiliyor. Almanya merkezli Lufthansa Havayolları'nın İcra Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda yan kuruluş Germanwings Havayolu şirketinin kapatılmasına karar verildiği bildirildi. Söz konusu karar, yeniden yapılanma paketinin bir parçası olarak ilan edildi. Germanwings'in kapatılmasıyla birlikte yaklaşık 2 bin çalışan işsiz kaldı.

Lufthansa filoyu küçültüyor

Korona krizinden sonra havacılık sektöründe yaşanılan talep düşüşü karşısında grubun 760 uçağından 700 uçağını yere indirerek önlem almasına rağmen krizle baş edebilmek için kapatma kararı alındığı, Lufthansa'nın yan kuruluşları olan diğer havayolu şirketlerinde de tasarruf için önlemler alınacağı açıklandı. Lufthansa'nın borsadaki hisselerin yılbaşından bu yana yarı yarıya düştüğü belirtilirken gelir eksikliği ve işletme maliyetleri ile ücretli biletlerin geri ödenmesi nedeniyle Lufthansa'nın acilen likiditeye ihtiyacı olduğu aktarıldı.

Sendikacılar ve personel temsilcileri Lufthansa'yı korona krizini "kurumsal yeniden yapılandırma" için kullanmakla suçlamıştı. Öte yandan 1996 yılında kurulan Germanwings Havayolları, yıllık 1.8 milyar Euro ciro elde ediyordu. Ucuz fiyatlarıyla yolcu taşıyan şirketin yıllık 16 milyon yolcu kapasitesi bulunuyordu. - KÖLN

Kaynak: İHA

Etiketler: Germanwings, Güncel
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