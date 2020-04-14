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Alman hayırsever kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine para dağıttı

Alman hayırsever kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine para dağıttı Side'de yaşayan Alman vatandaşı 24 ihtiyaç sahibine 500'er lira yardım yaptı İhtiyaç sahiplerini okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla belirleyen Koge, yardımı bizzat kendisi ulaştırdı.

14.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:54
Alman hayırsever kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine para dağıttı
Side 'de yaşayan Alman vatandaşı 24 ihtiyaç sahibine 500'er lira yardım yaptı
İhtiyaç sahiplerini okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla belirleyen Koge, yardımı bizzat kendisi ulaştırdı.
Koronavirüs konusunda Türk halkının diğer Avrupa ülkelerine göre daha duyarlı olduğuna dikkat çeken Koge, imkanı olan herkesi yardım yapmaya çağırdı.
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı Maık Koge, Koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan 24 aileye 500'er TL para yardımında bulundu. Manavgat'ın değişik mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahiplerini okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla belirleyen Koge, yardımı bizzat kendisi ulaştırdı. Koronavirüs konusunda Türk halkının diğer Avrupa ülkelerine göre daha duyarlı olduğuna dikkat çeken Koge, imkanı olan herkesi yardım yapmaya çağırdı.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Korona virüs nedeniyle işsiz kalan ve zor durumda bulunan insanlara devletin kurumları ve belediyelerin yanı sıra maddi durumu iyi olan vatandaşlar yardımda bulunuyor. Bir çok esnaf ve şahıs hazırlattığı yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Bir süredir Manavgat'ın Side mahallesinde yaşayan ve bundan sonra yaşantısını Side'de sürdüreceğini belirten Alman Vatandaşı Maık Koge, Side ve Manavgat'ın diğer mahallerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Koge, okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla belirlediği 24 aileye 500'er Türk Lirası nakit para yardımında bulundu.
Yardımları bizzat kendi eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Koge, "Ben Almanya'dan Manavgat'a Side'ye gelerek yerleştim. Bundan sonra bu güzel beldede yaşamımı sürdürmeyi planlıyorum. Ayrıca burada çeşitli yatırımlarda yapmayı düşünüyorum. Korona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Manavgat'ta da birçok kişi işsiz kaldı. Birçok kişinin yardıma ihtiyacı var. Bende burada yaşayan bir vatandaş olarak bu durum karşısında duyarsız kalamazdım. Elimden geldiğince yardımda bulunmaya çalıştım. İmkanı olan herkesi ihtiyaç sahiplerine yardıma çağırıyorum" dedi.
Türk insanının Koronavirüs konusunda diğer Avrupa ülkelerine göre daha duyarlı olduğuna dikkat çeken Koge "Bu duyarlılığın devam etmesi durumunda en kısa sürede bu virüs olayının aşılacağını ve başta turizm olmak üzere insanların normal yaşantısına dönebileceğine inanıyorum" dedi. Alman hayırsever kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine para dağıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Side, Genel
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