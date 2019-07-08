08.07.2019 13:36
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Alman Hükümet Sözcüsü: Suriye'ye kara birliği göndermeyi düşünmüyoruz

Alman Hükümet Sözcüsü: Suriye

– Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı basın açıklamasında, "Suriye'ye kara birliği göndermeyi düşünmüyoruz" dedi.

– Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı basın açıklamasında, " Suriye'ye kara birliği göndermeyi düşünmüyoruz" dedi.

ABD'nin Suriye'deki özel temsilcisi James Jeffrey, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Almanya'dan kara birliklerinin, bölgemizdeki askerlerimizin kısmen yerini almasını istiyoruz" diyerek Almanya'ya kuzey Suriye'ye kara birlikleri göndererek askeri katılımını artırma çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine basın toplantısında konuşan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Washington'un bu çağrısını reddederek, "Hükümetin, DEAŞ'e karşı mevcut önlemlere bağlı kalmayı planladığını söylediğimde, bilindiği gibi bu aynı zamanda kara birliği gönderilmeyecek anlamına da geliyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Hükümet, Suriye, Dünya

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